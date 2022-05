Știrile zilei din sport, marți, 3 mai. Presa din Italia îl critică pe Radu Drăgușin după gafa cu Atalanta: „A fost horror”

Mărcile premium Audi şi Porsche ale grupului Volkswagen , după ce au convins grupul auto german că această mişcare va aduce mai mulţi bani decât va costa, conform directorului general al VW, Herbert Diess, citat de Reuters.

Audi și Porsche intră în Formula 1

„Discuţiile din consiliul de administraţie despre planurile celor două mărci au creat unele diviziuni”, a declarat Diess la un eveniment la Wolfsburg, unde se află sediul producătorului auto german.

Dar, în cele din urmă, mărcile, care alături de divizia VW din China sunt cele mai importante surse de venituri ale grupului, au susţinut că ar atrage mai mulţi bani pentru Wolfsburg cu un angajament în Formula 1 decât în lipsa acestuia, potrivit lui Diess.

De câteva luni s-a speculat că cele două mărci negociază parteneriate pentru a intra în cea mai înaltă clasă de curse auto internaţionale, care pentru o mare parte a ultimului deceniu a fost dominată de rivalul german al Volkswagen, Mercedes.

Diess a declarat luni, 2 mai, că pregătirile Porsche pentru intrarea în Formula 1 au fost puţin mai concrete decât cele ale Audi.

Audi este gata să ofere în jur de 500 de milioane de euro (556,3 milioane de dolari) producătorului britanic de maşini sport de lux McLaren ca mijloc de intrare, a declarat în martie o sursă pentru Reuters, în timp ce Porsche intenţionează să stabilească un parteneriat pe termen lung cu echipa de curse Red Bull.

Pe lângă argumentul economic al mărcilor, impactul publicitar ridicat al Formulei 1 a fost convingător. Diess a spus că, în consecinţă, Porsche va reduce alte activităţi de curse şi se va concentra mai mult pe acel circuit.

Decizia vine în timp ce Volkswagen se pregăteşte pentru o posibilă listare a Porsche AG în trimestrul patru al acestui an, deşi sursele au spus că intrarea în cursele de Formula 1 ar putea avea loc doar peste câţiva ani.

Andrei Pavel a refuzat cetățenia germană

(48 de ani) este cel mai bun jucător de tenis român din ultimul secol. Fost ocupant al locului 13 ATP a dezvăluit că a refuzat oferta de a primi cetățenia germană și posibilitatea de a juca în Cupa Davis pentru nemți. Pavel s-a întrenat în Germania după ce a câștigat titlul la juniori la Roland Garros, în 1992.

„A fost o discuție de a-mi schimba cetățenia, dar n-am acceptat asta niciodată. Am vrut să joc pentru România, sunt român. Cu toate că nu trăiam în România în acea perioadă, am venit la Cupa Davis și am participat la cinci Olimpiade.

N-am reușit să iau nicio medalie ca jucător, ci doar ca antrenor și le mulțumesc băieților, lui Horia și Florin”, a declarat Andrei Pavel, conform .

Roberto De Zerbi, viitor incert la Șahtior Donețk

Roberto De Zerbi (42 de ani) a transmis că nu știe dacă o va mai antrena pe Șahtior Donețk. Antrenorul italian a vorbit despre situaţia sa personală, indicând că şi-ar dori să rămână la club dacă va exista și această posibilitate în sezonul viitor. Oprit de la invazia Rusiei din 24 februarie, campionatul ucrainean a fost suspendat oficial şi nu a fost acordat titlul de campioană.

Roberto De Zerbi e antrenor la Șahtior de la începutul sezonului 2021-2022 după trei ani petrecuţi pe banca clubului italian Sassuolo.