Știrile zilei din sport, marți, 5 aprilie. Cosmin Contra a ratat finala Cupei Regelui cu Al Ittihad

Irina Begu, calificare în turul doi la WTA Charleston

Jucătoarea de tenis Irina Begu, locul 66 mondial, s-a calificat în turul doi la WTA Charleston, turneu cu premii de aproape 900.000 de dolari.

Ea a trecut în runda inaugurală de sportiva chineză Xinyu Wang, locul 88 mondial, scor 7-6 (2), 6-4, după o oră şi 59 de minute. În turul doi, Begu va evolua cu învingătoarea din meciul dintre americanca Sophie Chang, venită din calificări și locul 206 WTA, şi australianca Ajla Tomljanovic, locul 39 mondial şi cap de serie numărul 14.

Calificarea în turul doi este recompensată cu 5.420 de dolari şi 30 de puncte WTA.

În schimb, jucătoarea Gabriela Talabă Lee, venită din calificări și locul 257 WTA, a fost eliminată în primul tur. Ea a fost învinsă de italianca Jasmine Paolini, locul 45 WTA, scor 2-6, 3-6, după o oră şi 20 de minute. Pentru că a ajuns pe tabloul principal la Charleston, Gabriela Talabă Lee va primi un premiu de 3.980 de dolari şi 26 de puncte WTA.

Lewis Hamilton a sărit cu paraşuta la Dubai

Pilotul de Formula 1 al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a sărit cu paraşuta la Dubai.

”A fost cea mai bună zi. Un mod ideal de a petrece o zi de duminică. Am făcut sky diving vreo doi ani, dar din cauza pandemiei nu m-am mai putut duce, evident. Am sărit de zece ori, am învăţat ceva nou de fiecare dată. Este un mod grozav de a-ţi limpezi mintea, de a te refocusa pentru săptămâna care urmează”, a scris Hamilton pe Instagram.

Van Dijk, devastat de vestea că Van Gaal are cancer

Căpitanul echipei naţionale a Olandei, Virgil van Dijk, a declarat că el şi colegii săi vor încerca să facă turneul final al Cupei Mondiale din Qatar unul de neuitat pentru selecţionerul Louis van Gaal, care are cancer.

Van Gaal a anunţat că are cancer la prostată şi că nu le-a spus acest lucru jucătorilor. ”Am fost şocat. I-am trimis un mesaj după interviu. I-am spus că vom fi alături de el ca grup, oricând are nevoie, şi că sperăm să facem pentru el o Cupă Mondială de neuitat”, a reacţionat Van Dijk, potrivit .

Olanda va evolua la Cupa Mondială în grupa A, cu Ecuador, Qatar şi Senegal.