Știrile zilei din sport, marți, 8 februarie. U-BT Cluj-Napoca este lider în Grupa K din Champions League. Video

Echipa masculină de baschet U-BT Cluj-Napoca a învins pe teren propriu formația belgiană Filou Oostende, în cel de-al doilea meci al Grupei K din Liga Campionilor cu 86-75 (37-37). Începutul meciului a aparținut oaspeților, dar formația clujeană a încheiat primul sfert în avantaj.

Booth și Randolph au pus probleme defensivei gazdelor, astfel că disputa a continuat într-o notă strânsă. Deși a jucat cu patru greșeli personale, Stewart a fost providențial pe final. Slam dunk-ul americanului a pus o diferență de 13 puncte pentru U-BT, 79-66, iar echipa clujeană nu a mai cedat până la final.

„Diferența s-a făcut la final. Ei au jucat bine în prima repriză. Ulterior, am fost mai agresivi și am avut o defensivă bună. Pe contra-atac am izbutit faze frumoase, care i-au ridicat în picioare pe fani.

Ei ne-au dat energia necesară pentru a câștiga meciul. Este doar a doua victorie în grupă, ne bucurăm, dar nu am obținut încă nimic. Nu am cucerit niciun trofeu. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să continuăm să muncim”, a declarat, după meci, Mihai Silvășan antrenorul U-BT Cluj-Napoca, conform -ului oficial al echipei ardelene.