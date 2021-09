Știrile zilei din sport, miercuri, 1 septembrie. Pele a ajuns la spital. În ce stare se află

Rămas liber de contract după despățirea de FC U Craiova 1948, echipă cu care a reușit în sezonul trecut promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, Andrei Ciolacu își va continua cariera în Malta, la FC Floriana.

„Am semnat contractul pe e-mail, n-am putut ajunge acolo din cauza vaccinului. Nu am impresar după cum se știe, am făcut facultatea la Drept și am avut eu grijă să fie totul ok din punct de vedere al angajamentului semnat.

Nu mi-e frică, sunt stăpân pe mine. Și când vine vorba de contracte și de fotbal. E un salariu bun în Malta, mă felicit pentru decizie. Am refuzat cinci cluburi din liga secundă românească.

Am promovat cu Craiova în prima ligă, nu avea rost să fac un pas înapoi. Contează să mă mențin la un anumit nivel sau să cresc. Malta e pentru mine o provocare și sper să dau multe goluri”, a declarat atacantul de 29 de ani pentru .