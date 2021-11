Știrile zilei din sport, miercuri 10 noiembrie. Paul Pogba s-a accidentat și nu va mai juca pentru Manchester United până la finalul contractului

Atacantul Kasper Dolberg a fost diagnosticat cu diabet de tip 1. Până corpul său va reacția corespunzător la tratament, Dolberg va efectua antrenamente de intensitate redusă.

Danezul de 24 de ani, legitimat la Nice, a primit asigurări din partea medicilor că își va putea relua cariera, dar va trebui să țină un regim extrem de strict.

”Dragi fani, în această săptămână am primit rezultatele testelor medicale şi am aflat că am diabet tip 1. Este o surpriză, dar sincer sunt încurajat de faptul că am descoperit motivul pentru care m-am simţit rău în ultimele două săptămâni.

De asemenea, sunt extrem de fericit că medicii mi-au putut spune că, nu va avea niciun efect asupra carierei mele de fotbalist, dacă voi respecta tratamentul potrivit. M-am antrenat toată săptămâna și deja mă simt mult mai bine”, a transmis Dolberg prin intermediul rețelelor de socializare.