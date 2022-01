Știrile zilei din sport, miercuri, 12 ianuarie. CFR Cluj a găsit adversari noi pentru meciurile test de la Valencia

Partidele vor fi transmise în direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport.

Rațiu, legitimat în acest moment la Huesca, reprezintă un interes și pentru Sporting Lisabona. Fotbalistul cotat la 1.000.000 de euro mai are contract cu gruparea spaniolă până în 2024.

Portarul naţionalei Coastei de Fildeş, suspendat pentru dopaj

Portarul echipei naționale a Coastei de Fildeș, Sylvain Gbohouo, a fost suspendat pentru dopaj cu doar 24 de ore înaintea primului meci de la Cupa Africii pe Națiuni.

Conform , un purtător de cuvânt al FIFA a confirmat că portarul a fost “suspendat provizoriu pentru dopaj”. În timpul unei conferinţe de presă, antrenorul naţionalei ivoriene, Patrice Beaumelle, a explicat că Gbohouo a fost testat pozitiv în noiembrie 2021, după înfrângerea, scor 0-1, în faţa Camerunului, în preliminariile Cupei Mondiale din Qatar.

Potrivit selecţionerului, jucătorul de 33 de ani a urmat un tratament oftalmologic, fără să ştie că acesta conţinea substanţe interzise. Gbohouo (56 de selecţii) este portarul titular al ”elefanţilor”, care se numără printre favoriţii CAN.

Gbohouo este legitimat la Wolkite City FC, o echipă din Etiopia. El a mai evoluat în carieră la Sewe Sport, în ţara lui natală, şi la Mazembe, în Congo. Costa de Fildeş dispută, miercuri, primul meci la turneul final al Cupei Africii, cu Guineea Ecuatorială.

Handbaliştii francezi, uimiți de lipsa măsurilor sanitare pentru combaterea Covid-19 în Ungaria

Sosiţi la Szeged pentru a evolua în prima fază a Campionatului European de handbal masculin, jucătorii naționalei Franței au fost surprinşi de condiţiile sanitare foarte realaxate găsite în Ungaria.

În timp ce Franţa trece de la restricţie la restricţie în încercarea de a limita răspândirea variantei Omicron, Ungaria pare departe de aceste consideraţii. Astfel, după ce au fost nevoiţi să respecte protocoale foarte stricte acasă, handbaliștii francezi nu s-au aşteptat la așa o relaxare, la hotelul lor din Szeged, oraş în care vor juca, joi, primul meci, împotriva Croaţiei.

”Am rămas uluiţi, ca să nu spunem şocaţi de condiţiile în care se prezintă competiţia. Am urmat protocoale stricte pentru a nu face Covid şi ajungem aici, la hotel, printre clienţii care nu poartă mască. Mâncăm în aceleaşi locuri cu alţi clienţi. Ne impunem o mulţime de restricţii pentru a ne proteja şi aici condiţiile sunt cel puţin uimitoare”, a spus vedeta Nikola Karabatic, conform .

”E sigur diferit faţă de ultimele noastre două competiţii (n.r. – din Egipt şi Tokyo), unde am fost în condiţii foarte sigure. Aici, când am ajuns şi am văzut oameni mergând în costume de baie la piscina hotelului, fără măşti sau altceva, a fost un şoc. Nivelul protocolului sanitar este cel puţin diferit.

Ne străduim din greu să nu fim testaţi pozitiv şi ni s-a părut o situaţie ciudată. Şi fără să vreau să fac polemică, nu sunt sigur că este foarte respectuos pentru jucătorii şi staff-ul care au transpirat sânge şi apă să ajungă în condiţii bune”, a afirmat extrema Vincent Gerard.

Selecţionerul Guillaume Gille s-a arătat foarte enervat de situaţie, dar speră că aceasta va fi schimbată rapid: ”Este un decalaj mare între protocolul foarte strict al EHF, care necesita cea mai mare vigilenţă, şi sosirea într-o ţară care tratează Covid într-un mod foarte diferit.

Iar EHF, evident, nu a considerat de cuviinţă să impună aceleaşi standarde peste tot. Avem impresia că toată munca dinainte este puţin prejudiciată de organizarea la faţa locului. Sper că opinia noastră către organizatori va face posibilă reglementarea rapidă a acestui lucru, deoarece un decalaj atât de mare nu este acceptabil”.

Contextul sanitar din Ungaria nu l-a impresionat însă pe Kentin Mahe, care joacă la Veszprem. ”Cunoscând Ungaria, nu sunt surprins. Ştim că guvernul ungar ia decizii mai târziu decât unii dintre vecinii săi. De ce ? Nu ştiu, nu sunt politician. Dar este ceva care nu mă surprinde, să fiu sincer”, a spus portarul.

Două sportive din Belarus, interzise pe motive politice

Două sportive din Belarus, Svetlana Andriyuk and Daria Dolidovich, practicante ale probelor de schi fond, dintre care una spera să ia startul la Jocurile Olimpice de la Beijing de luna viitoare, au declarat că autorităţile din ţara lor le-au interzis să concureze din motive politice, ele fiind susţinătoare ale opoziţiei.

Conform site-ului , Andriyuk şi Dolidovich au spus că Federaţia de Schi din Belarus a dezactivat luna trecută codul lor FIS, care le permite sportivilor să concureze în competiţii organizate sub egida Federaţiei internaţionale. Ele sunt excluse de la competiţiile oficiale, inclusiv de la calificările pentru evenimente internaţionale majore.

Andriyuk, care are 22 de ani, a afirmat că această decizie a făcut-o să rateze o competiţie ce i-ar fi putut aduce calificarea la JO de la Beijing. ”Ei (n.r. – oficialii sportului) m-au acuzat cuvânt cu cuvânt că sunt o susţinătoare a opoziţiei”, a declarat Andriyuk, care a rămas fără serviciul său la stat în urma acestor acuzaţii.

Andriyuk a menţionat că nu şi-a exprimat niciodată în mod public opiniile politice, pe care le-a descris drept neutre, şi a adăugat că situaţia ei o obligă să părăsească Belarus, ea intenţionând să se stabilească în Polonia.

Daria Dolidovich, 17 ani, una din speranţele Belarusului la schi fond, este fiica unui fost practicant al acestui sport, Serghei Dolidovich, care a participat la şapte ediţii ale Jocurilor Olimpice. Acesta a luat parte la proteste de stradă şi a vorbit împotriva președintelui Aleksandr Lukaşenko.

Daria Dolidovich s-a arătat convinsă că opiniile politice ale tatălui ei se află în spatele deciziei autorităţilor. Serghei Dolidovich, care îşi antrenează fiica, a indicat că a renunţat la slujba sa la un centru naţional de pregătire după ce a fost sub presiune din cauza sprijinului său pentru opoziţie.