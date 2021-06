Știrile zilei din sport, miercuri, 23 iunie. Impresarul lui Ionuț Radu a anunțat unde va juca portarul în sezonul viitor

Atacantul Denis Drăguş a revenit la echipa belgiană Standard Liege după ce i-a expirat împrumutul de un sezon la Crotone, formație retrogradată din Serie A.

Antrenorul senegalez al echipei Standard Liege, Mbaye Leye, speră că românul va aduce un plus formaţiei sale: ”Denis făcea parte dintre jucătorii cei mai talentaţi când am fost secund la Standard de Liege. Are explozie, viteză şi fotbal bun. Dar există unele lucruri care îl fac să rămână la un anumit nivel.

Trebuie să găsim cheia pentru a-l debloca. Voi face tot posibilul în timpul pregătirii pentru a afla dacă poate aduce un plus echipei. A avut şansa lui la Crotone, unde a început bine. Apoi a avut Covid-19 timp de o lună. A urmat o schimbare de antrenor şi a jucat mai puţin.

Ne poate aduce ceva în plus, în opinia mea. A câştigat experienţă după acest împrumut în Italia. Era cunoscut în România şi a ajuns într-o ţară nouă, unde era necunoscut. Nu este întotdeauna uşor când ajungi de tânăr în străinătate.

Ar fi extraordinar dacă ar avea acest declic în timpul pregătirii şi dacă ar fi conştient de calităţile sale şi de ceea ce poate aduce, mai ales din punct de vedere colectiv”, a declarat Leye, conform .