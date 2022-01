Știrile zilei din sport, miercuri, 26 ianuarie. Un jucător brazilian ratează naţionala din cauză că nu e vaccinat

Renan Lodi nu a mai fost convocat la naţionala Braziliei, pentru meciurile cu Ecuador şi Paraguay, din preliminariile CM 2022, după ce jucătorul lui Atletico Madrid a anunţat că nu este vaccinat cu schema completă.

“Este exclusă variantă să-l convocăm pentru că nu este vaccinat. Am fost informaţi despre această situaţie şi am luat decizia. A făcut prima doză pe 10 ianuarie, dar nu are şi a doua doză”, a explicat Tite, selecţionerul Braziliei.

“Dacă Renan Lodi nu s-a vaccinat, nu ştiu motivul. Am citit că are doar prima doză şi că nu a avut timp să facă şi a doua doză. Eu îi ascult doar pe experţi”, a spus Casemiro (Real Madrid).

Lotul Braziliei pentru meciurile din preliminariile CM 2022