Știrile zilei din sport, miercuri 3 noiembrie. Transfer important pentru rugby-ul românesc. „Stejarul” Alex Savin a semnat cu SO Chambery

Transfer important pentru rugby-ul românesc. Pilierul Alexandru Savin (26 de ani), de la CSA Staua, a semnat un contract valabil pe un sezon cu francezii de la SO Chambery. Noua echipă a românului evoluează în Nationale, al treilea eșalon.

Internaționalul român se află deja în Hexagon, acolo unde se pregătește cu nou echipă, și nu va juca astfel meciul-test cu Uruguay, de duminică, 7 noiembrie, dar va fi în lot pentru partida oficială cu Olanda, programată pe 13 noiembrie, pe stadionul Arcul de Triumf.

„Am semnat de două săptămâni. Povestea transferului în Franța e una inedită. După meciul cu Portugalia din Rugby Europe Championship am fost dorit de Cyrill Villain, care a fost și la Grenoble în Pro 14. N-am plecat atunci pentru că am avut o înțelegere cu conducătorii de la CSA Steaua și a trebuit s-o respect. Și ei s-au comportat impecabil cu mine, nu aveam cum să fiu altfel față de ei.

Sunt antrenamente intense aici, e o altă lume. Când mă refer la altă lume, spun asta când văd atâția copii care practică acest sport aici. La club sunt echipe de Under 7, Under 9, Under 11. Sunt mulți juniori. Obiectivul e de a face o echipă tânără”, a declarat Alex Savin pentru .