Știrile zilei din sport, sâmbătă 23 octombrie. Kira Hagi, proiect nou în televiziune. La ce post TV va lucra

Fiica lui Gheorghe Hagi se lansează în televiziune

Kira Hagi a demarat un nou proiect la postul „Aleph News” unde va prezenta rubrica „Smart is the new cool”.

Vineri, 22 octombrie a debutat un episod în care actrița de 25 de ani prezintă „Herculane Project”, un proiect prin care mai mulți tineri din Băile Herculane își propun să reabiliteze mai multe monumente istorice din stațiunea balneo-climaterică.

„Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o mini serie prin care sper să aduc în atenția tuturor, tinerii deștepți din România, care schimbă lumea în bine! Aștept opiniile voastre, dar și mesaje dacă știți astfel de oameni talentați, care fac performanță în orice domeniu!”, a anunțat Kira Hagi pe contul ei de Instagram.

FCM Bacău ar putea reveni în prim planul fotbalului românesc

Fosta echipă a lui Dumitru Sechelariu a fost desființată în 2014, însă suporterii nu au lăsat să moară această echipă și vor să recupereze sigla și palmaresul echipei de la fratele fostului primar din Bacău, Sergiu Sechelariu.

În acest moment în oraș există trei echipe care evoluează la nivel de Liga a treia: Aerostar, Dinamo şi CSM, însă suporterii visează că FCM Bacău va renaște și va redeveni un club important în România.

Sergiu Sechelariu este dispusă să cedeze sigla și palmaresul lui FCM Bacău dacă primăria va susține echipe să promoveze în Liga, iar lui meritele lui Dumitru Sechelariu vor fi în sfârșit recunoscute: „Ofer cu titlu GRATUIT – municipalității (Primăriei Bacău) atât Palmaresul cât și Sigla Fcm Bacău”, a anunțat omul de afaceri pe Facebook.