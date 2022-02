Știrile zilei din sport, sâmbătă 26 februarie. Proiectul Superligii Europene renaște. Presa din Anglia anunță în ce condiții ar putea fi lansat

Presa din Anglia anunță că proiectul va fi relansat cu condiția ca Superliga să nu fie formată doar din cluburi cu statut de membri permanenți. The Telegraph anunță că Andrea Agnelli, preşedintele lui Juventus, urmează să va detalia, săptămâna viitoare, noile propuneri.

Stadionul ”Dan Păltinișanu” se închide definitiv

Cel mai mare stadion din Timișoara, ”Dan Păltinișanu” va fi închis definitiv de autorități. Până la demolare, acesta nu va mai găzdui nicio competiție sportivă.

Decizia vine după ce ASU Poli Timișoara a pierdut la masă verde 0-3 meciul cu Petrolul Ploiești, din liga a doua, din cauză că nocturna stadionului a căzut de două ori.

”Am amânat decizia mânați de cele mai bune intenții, cu gândul că nu putem lăsa Timișoara fără arenă, chiar dacă starea acesteia dădea semne clare de degradare.

Ni s-a spus de multe ori, și din partea suporterilor și din cea a jucătorilor, că îi ajutăm dacă le permitem accesul în condițiile existente, să nu închidem stadionul.

Probabil am greșit și ar fi trebuit să oprim activitatea mai de mult timp, înainte să afectăm rezultatele echipei Poli Timișoara. Am fost acolo, pe stadion, și am trăit aceeași furie și supărare ca suporterii”, a explicat Alexandru Proteasa, coordonatorul Direcției Prestări Servicii, cea care gestiona activitatea arenei Dan Păltinișanu, citat de .