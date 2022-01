Știrile zilei din sport, miercuri, 19 ianuarie. Benjamin Alexander, primul jamaican calificat la Jocurile Olimpice de Iarnă în proba de schi alpin

Lovitură de 120 de milioane de euro. Chelsea țintește trei titulari de la Barcelona

Miliardarul Roman Abramovich vrea să profite de problemele financiare cu care se confruntă Barcelona și să aducă la Chelsea trei titulari. Potrivit spaniolilor de la , pe listă se află Frenkie de Jong, mijlocașul transferat de catalani în schimbul a 86 de milioane de euro, dar care ar putea ajunge pe „Stamford Bridge” pentru „doar” 60 de milioane, tânărul Gavi, care are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro, respectiv Sergino Dest.

Deși era titular incontestabil în mandatul lui Ronald Koeman, acesta din urmă nu a reușit să intre în grațiile lui Xavi și ar putea fi cedat în schimbul a 20 de milioane. Cu alte cuvinte, pentru a-i aduce pe cei trei sub comanda lui Thomas Tuchel, Abramovich ar trebui să scoată din buzunar nu mai puțin de 120 de milioane de euro.

Dacia Mioveni l-a demis pe antrenorul Dan Gîrleanu după o singură etapă

Voleiul tinde să calce pe urmele fotbalului și să devină un adevărat malaxor de antrenori. Dan Gîrleanu a fost demis de pe banca Daciei Mioveni după o singură partidă, cea din debutul returului, pierdută, scor 2-3, în fața Științei Bacău.

Conform , succesorul său va fi un Massimo Dagioni, un tehnician italian cu care piteștenii au demarat deja negocierile. Acesta ar fi cel de-al patrulea principal din actuala stagiune, după Marius Dascălu, Vali Fianu și Dan Gîrleanu.

Care ar putea fi primul meci cu VAR. Kyros Vassaras a făcut anunțul

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a anunțat că meciul din Supercupa României ar putea fi primul din fotbalul autohton care va beneficia de sistemul VAR. Acesta va avea loc pe 10 iulie, cu o săptămână înainte de reluarea Ligii 1.

„Sistemul VAR stă bine. Ştirile sunt bune, fiindcă am pregătiti planul, suntem flexibili cu acesta, aşa că am ajuns în stadiul de a face pregătirea practică pe teren. Din punct de vedere al arbitrajului, am făcut seminarele, am făcut cursurile, fac şi pregătirea în camera VAR şi este un progres bun.

Conform planului nostru, cel mai devreme ar putea sa fie la Supercupă. Vrem să începem cu siguranţă în prima zi din sezonul viitor. În acest moment, la cum se prezintă lucrururile, suntem în grafic”, a explicat Vassaras.