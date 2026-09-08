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Jose Mourinho a avut o replică genială după victoria lui Real Madrid cu 2-1 în fața lui Inter, în Champions League. Antrenorul spaniolilor a vorbit despre meciul ”nebun”, dar și despre relația specială cu Cristi Chivu, fostul său jucător și actualul antrenor al ”nerazzurrilor”.

Ce a spus Jose Mourinho despre Cristi Chivu după Real Madrid – Inter 2-1

Zâmbitor după , Mourinho a dat o replică fantastică atunci când a fost întrebat dacă a discutat la finalul partidei cu Cristi Chivu, fostul său elev de la Inter.

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”Nu. și l-am îmbrățișat și după. El știe ce simt eu pentru el și viceversa. În timpul celor 90 de minute uiți de toate. Acum, dacă vom avea ocazia, vom vorbi.

Mi-a plăcut rezultatul, iar lucrul care mi-a plăcut cel mai mult la meci – aceasta este premisa – este că am obținut trei puncte împotriva unei echipe foarte puternice. A fost un meci spectaculos pentru cei care l-au urmărit de acasă sau de pe stadion, dar nu și pentru mine și Chivu. A fost un meci nebun. Putea să fie 5-0 pentru noi, 5-5, 7-6, 6-5…

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Au fost foarte multe ocazii de gol. Ei sunt buni, sunt puternici. Pentru noi a fost dificil să ne apărăm în bloc jos împotriva acelui mijloc de teren. Însă, de fiecare dată când ieșeam pe contraatac, puteam marca. În ultimul minut al primei reprize puteam închide meciul la 3-0, dar Inter putea marca înaintea noastră. Au făcut 2-1, iar meciul a rămas deschis până la final”, a declarat portughezul, la Sky Sport Italia.

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După Inter, pentru Mourinho urmează AS Roma

”The Special One” l-a lăudat încă odată pe Kylian Mbappe, cel care , și a vorbit despre întâlnirea cu AS Roma din etapa a 2-a a Champions League.

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”Critici la adresa lui Mbappe, pentru ce? A muncit enorm și a marcat un gol foarte important. Putea să mai înscrie încă două, dar nu sunt îngrijorat. După părerea mea, va fi din nou golgheterul Champions League. Nu aș putea fi mai mulțumit de el.

Și anul trecut am întâlnit Chelsea, joc mereu împotriva fostelor mele echipe. Nu pot ascunde faptul că la Roma este prima dată când mă întorc. Voi fi emoționat înainte și după meci, nu în timpul lui”, a spus el.

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De ce a revenit la Real Madrid

În finalul intervenției, Mourinho a fost întrebat de ce președintele Florentino Perez l-a vrut din nou la Real Madrid după o pauză de 13 ani, iar tehnicianul portughez a oferit un răspuns în stilul său caracteristic care a stârnit zâmbete.

”Pentru că situația este dificilă. Este genul de situație care mi se potrivește mie. Când este greu, Jose ajută”, a spus cu aroganța bine cunoscută Jose Mourinho, după ce ”galacticii” nu au mai câștigat niciun trofeu în ultimii doi ani.