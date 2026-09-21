Sport

Fără precedent: Stjepan Tomas ar putea fi demis de la Oțelul după un gol controversat validat cu VAR!

Scandal la Galați după golul decisiv al Corvinului! Reușita a fost validată după cinci minute de VAR, iar Stjepan Tomas riscă să fie demis. Ce s-a întâmplat.
Alex Bodnariu
21.09.2026 | 20:01
Fara precedent Stjepan Tomas ar putea fi demis de la Otelul dupa un gol controversat validat cu VAR
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VAR-ul a decis meciul de la Galați! Faza extrem de controversată în Oțelul - Corvinul 2-3
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Oțelul a pierdut duelul cu Corvinul Hunedoara din etapa cu numărul 10 din SuperLiga României. Partida de la Galați a avut parte de un moment extrem de controversat. Arbitrul a validat reușita decisivă a oaspeților după o verificare VAR de aproximativ cinci minute. Reluările nu sunt însă deloc concludente. Antrenorul gălățenilor, Stjepan Tomas, poate fi demis după acest joc, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

VAR-ul a decis meciul de la Galați! Faza extrem de controversată în Oțelul – Corvinul 2-3

Momentul decisiv al partidei de la Galați a avut loc în minutul 73. Hunedorenii au aruncat o minge în interiorul careului, care a ajuns la Manolache. Acesta a trimis o recentrare în gura porții către Gillard, care l-a învins pe portarul Oțelului.

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Inițial, arbitrul nu a validat reușita de 3-2 a celor de la Corvinul. Asistentul a ridicat fanionul, semnalizând o poziție de ofsaid la Gillard. Faza a fost însă verificată de arbitrii din camera VAR. Jocul a fost oprit preț de aproximativ cinci minute.

VAR-ul a decis meciul de la Galați! Faza extrem de controversată în Oțelul - Corvinul 2-3. Foto: Captură Digi Sport
VAR-ul a decis meciul de la Galați! Faza extrem de controversată în Oțelul – Corvinul 2-3. Foto: Captură Digi Sport

Deși din reluări nu se poate vedea clar că Gillard se afla într-o poziție regulamentară, iar imaginile par mai degrabă să indice un ofsaid, arbitrul Rareș Vidican a decis să valideze reușita celor de la Corvinul, care a decis partida de la Galați. Vezi aici video.

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Stjepan Tomas riscă să fie demis de la Oțelul! Croatul a primit ultimatum înainte de duelul cu Corvinul

Rezultatul poate cântări enorm. FANATIK a anunțat în exclusivitate, înaintea meciului de la Galați, că Stjepan Tomas poate fi demis dacă Oțelul nu reușește să obțină cele trei puncte în duelul cu Corvinul. Formația dunăreană se află, după 10 etape, pe locul 14, cu 10 puncte.

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A fost presiune mare pe umerii lui Stjepan Tomas și din tribune. După fiecare gol înscris de hunedoreni, suporterii au scandat „Demisia! Demisia!”. Acum, antrenorul riscă să fie dat afară de la Oțelul după o fază de arbitraj extrem de controversată.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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