ADVERTISEMENT

Oțelul a pierdut duelul cu Corvinul Hunedoara din etapa cu numărul 10 din SuperLiga României. Partida de la Galați a avut parte de un moment extrem de controversat. Arbitrul a validat reușita decisivă a oaspeților după o verificare VAR de aproximativ cinci minute. Reluările nu sunt însă deloc concludente. Antrenorul gălățenilor, Stjepan Tomas, poate fi demis după acest joc, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

VAR-ul a decis meciul de la Galați! Faza extrem de controversată în Oțelul – Corvinul 2-3

Hunedorenii au aruncat o minge în interiorul careului, care a ajuns la Manolache. Acesta a trimis o recentrare în gura porții către Gillard, care l-a învins pe portarul Oțelului.

ADVERTISEMENT

Inițial, arbitrul nu a validat reușita de 3-2 a celor de la Corvinul. Asistentul a ridicat fanionul, semnalizând o poziție de ofsaid la Gillard. Faza a fost însă verificată de arbitrii din camera VAR. Jocul a fost oprit preț de aproximativ cinci minute.

Deși din reluări nu se poate vedea clar că Gillard se afla într-o poziție regulamentară, iar imaginile par mai degrabă să indice un ofsaid, arbitrul Rareș Vidican a decis să valideze reușita celor de la Corvinul, care a decis partida de la Galați. Vezi video.

ADVERTISEMENT

Stjepan Tomas riscă să fie demis de la Oțelul! Croatul a primit ultimatum înainte de duelul cu Corvinul

Rezultatul poate cântări enorm. FANATIK a anunțat în exclusivitate, înaintea meciului de la Galați, că Stjepan Tomas Formația dunăreană se află, după 10 etape, pe locul 14, cu 10 puncte.

ADVERTISEMENT

A fost presiune mare pe umerii lui Stjepan Tomas și din tribune. După fiecare gol înscris de hunedoreni, suporterii au scandat „Demisia! Demisia!”. Acum, antrenorul riscă să fie dat afară de la Oțelul după o fază de arbitraj extrem de controversată.