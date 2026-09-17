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Tomas riscă să fie demis de la Oțelul Galați dacă echipa nu învinge Corvinul în meciul de SuperLigă de luni, 21 septembrie.

Din informațiile obținute de FANATIK, Tomas le-a transmis apropiaților că este conștient de faptul că rezultatul confruntării contra Corvinului îi va influenta viitorul imediat. Oțelul ocupă locul 13 în clasament, poziție de baraj. Numai două puncte o separă de zona retrogradării directe.

Oțelul a câștigat doar două meciuri în acest campionat

Situația financiară dificilă a clubului, alături de schimbările prin care a trecut lotul și-au pus amprenta asupra rezultatelor Oțelului în campania curentă. Gălățenii au doar două victorii în sezonul actual, 2-1 cu CFR Cluj, în prima rundă, și 1-0 cu FC Argeș, în etapa a șasea.

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Oțelul n-a marcat în ultimele două meciuri. A pierdut greu cu Rapidul, pe teren propriu, 0-1, apoi a , 0-3. Ambele dueluri au fost încheiate de Oțelul . Este de menționat și înfrângerea categorică suferită în play-off-ul Cupei României, 1-5 la Chiajna, echipă aflată în liga secundă.

În același timp, Tomas a condus-o pe Oțelul spre zona de siguranță totală în play-out-ul trecut. Galațiul a încheiat sezonul la 10 puncte deasupra locurilor de baraj.

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Stjepan Tomas a antrenat la cluburi importante din Turcia și Croația

Înainte să vină la Oțelul, Tomas o pregătise ultima dată pe Al-Okhdood din Arabia Saudită, între 21 iulie 2024 și 14 februarie 2025. A rezistat doar 21 de meciuri pe banca clubului preluat ulterior de Marius Șumudică, în vara lui 2025. Tomas a stat fără echipă mai bine de un an. La Oțelul are 18 jocuri și o medie a punctelor pe meci de 1,33, a treia cea mai mare din carieră după Sheriff Tiraspol (1,80 dîn 25 de meciuri) și Osijek (1,75 din 20 de partide).

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Cele mai importante nume din CV-ul lui Tomas sunt Goztepe, Rizespor, Antalyaspor, Sheriff Tiraspol și Osijek. În Turcia a lucrat mai întâi ca asistent al lui Okan Buruk (acum la Galatasaray) la Rize, Akhisar Belediye, Goztepe, Sivasspor, Gaziantep și Bașakșehir, apoi a devenit principal. Cu Bașakșehir este campion al Turciei. Cel mai mult a stat ca A1 pe banca lui Rizespor, 21 de meciuri, între 1 august 2020 și 18 ianuarie 2021. În cariera de jucător, Tomas a avut experiențe la Fenerbahce, Galatasaray, Rubin Kazan, Como sau Dinamo Zagreb.

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