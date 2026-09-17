Sport

Câștigă sau pleacă? Oțelul e gata să-și schimbe antrenorul dacă n-o bate pe Corvinul

Croatul Stjepan Tomas (50 de ani) ar putea fi primul antrenor care plătește cu postul pentru rezultatele slabe din startul sezonului de SuperLigă.
Emanuel Roşu
17.09.2026 | 19:02
Castiga sau pleaca Otelul e gata sasi schimbe antrenorul daca no bate pe Corvinul
EXCLUSIV FANATIK
Postul lui Stjepan Tomas este amenințat, după rezultatele din ultima perioadă. foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Tomas riscă să fie demis de la Oțelul Galați dacă echipa nu învinge Corvinul în meciul de SuperLigă de luni, 21 septembrie.

Din informațiile obținute de FANATIK, Tomas le-a transmis apropiaților că este conștient de faptul că rezultatul confruntării contra Corvinului îi va influenta viitorul imediat. Oțelul ocupă locul 13 în clasament, poziție de baraj. Numai două puncte o separă de zona retrogradării directe.

Oțelul a câștigat doar două meciuri în acest campionat

Situația financiară dificilă a clubului, alături de schimbările prin care a trecut lotul și-au pus amprenta asupra rezultatelor Oțelului în campania curentă. Gălățenii au doar două victorii în sezonul actual, 2-1 cu CFR Cluj, în prima rundă, și 1-0 cu FC Argeș, în etapa a șasea.

ADVERTISEMENT

Oțelul n-a marcat în ultimele două meciuri. A pierdut greu cu Rapidul, pe teren propriu, 0-1, apoi a cedat categoric pe terenul lui U Cluj, 0-3. Ambele dueluri au fost încheiate de Oțelul cu un om în minus. Este de menționat și înfrângerea categorică suferită în play-off-ul Cupei României, 1-5 la Chiajna, echipă aflată în liga secundă.

În același timp, Tomas a condus-o pe Oțelul spre zona de siguranță totală în play-out-ul trecut. Galațiul a încheiat sezonul la 10 puncte deasupra locurilor de baraj.

ADVERTISEMENT
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Digi24.ro
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan

Stjepan Tomas a antrenat la cluburi importante din Turcia și Croația

Înainte să vină la Oțelul, Tomas o pregătise ultima dată pe Al-Okhdood din Arabia Saudită, între 21 iulie 2024 și 14 februarie 2025. A rezistat doar 21 de meciuri pe banca clubului preluat ulterior de Marius Șumudică, în vara lui 2025. Tomas a stat fără echipă mai bine de un an. La Oțelul are 18 jocuri și o medie a punctelor pe meci de 1,33, a treia cea mai mare din carieră după Sheriff Tiraspol (1,80 dîn 25 de meciuri) și Osijek (1,75 din 20 de partide).

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă

Cele mai importante nume din CV-ul lui Tomas sunt Goztepe, Rizespor, Antalyaspor, Sheriff Tiraspol și Osijek. În Turcia a lucrat mai întâi ca asistent al lui Okan Buruk (acum la Galatasaray) la Rize, Akhisar Belediye, Goztepe, Sivasspor, Gaziantep și Bașakșehir, apoi a devenit principal. Cu Bașakșehir este campion al Turciei. Cel mai mult a stat ca A1 pe banca lui Rizespor, 21 de meciuri, între 1 august 2020 și 18 ianuarie 2021. În cariera de jucător, Tomas a avut experiențe la Fenerbahce, Galatasaray, Rubin Kazan, Como sau Dinamo Zagreb.

ADVERTISEMENT
  • Oțelul – Corvinul se joacă luni, 21 septembrie, de la 18:00.
  • Oțelul a terminat sezonul trecut pe locul 3 în play-out, la 10 puncte de baraj.
Ireal! Bănel Nicoliță, înjurat de părinții copiilor pe care îi antrenează: „Bă, ţi***,...
Fanatik
Ireal! Bănel Nicoliță, înjurat de părinții copiilor pe care îi antrenează: „Bă, ţi***, nu știi nimic!”
UEFA Europa League, live video, etapa 1 din faza grupei. Probleme la echipa...
Fanatik
UEFA Europa League, live video, etapa 1 din faza grupei. Probleme la echipa lui Olaru înaintea meciului de la Plzen
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul...
Fanatik
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la FCSB. Video Exclusiv
Tags:
Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
Bombă! Ladislau Bölöni a decis să se implice la o echipă de tradiție...
iamsport.ro
Bombă! Ladislau Bölöni a decis să se implice la o echipă de tradiție din România: 'M-a rugat cineva. Echipă, stadion, academie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!