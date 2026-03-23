Stjepan Tomas surprinde după primul contact cu fotbalul din România: „E greu să te lupți cu echipe aflate la retrogradare”

Situația Oțelului Galați devine din ce în ce mai critică după fiecare etapă. Moldovenii au schimbat antrenorul, însă seria înfrângerilor continuă. Formația condusă de Stjepan Tomas a pierdut la Slobozia și a bifat al patrulea eșec consecutiv în SuperLiga României. Totuși, croatul nu se sperie și este sigur că-și va pune elevii la punct până la reluarea competiției.

Stjepan Tomas nu se teme de retrogradare. Ce a declarat croatul după debutul la Oțelul Galați

După despărțirea de Laszlo Balint, Oțelul Galați s-a înțeles cu Stjepan Tomas. Croatul nu a avut debutul la care s-ar fi așteptat și a pierdut împotriva Unirii Slobozia, care era pe loc direct retrogradabil înaintea partidei. Ialomițenii s-au impus cu 2-1 și au adâncit criza oțelarilor, însă noul tehnician este sigur că poate redresa corabia după pauza dedicată meciurilor echipelor naționale.

„Sunt mulţumit de prima repriză, trebuia să marcăm încă un gol. În a doua repriză nu am fost foarte mulţumit, Slobozia a fost mult mai agresivă. Au câştigat dueluri, a fost important că au câştigat mai multe dueluri şi trebuie să ne revenim. Trebuie să luăm partea bună, adică jocul din prima parte. Sunt aici de o singură săptămână şi am nevoie de timp ca să schimb ceva. Vine pauza competiţională şi avem timp. Trebuie să fim mult mai încrezători în faţa porţii.

Nu sunt speriat, pentru că avem o echipă bună, dar trebuie să schimbăm ceva. Cred că o să fie ok totul. Am urmărit echipa şi ştiu că avem calitate. Când te lupţi cu echipe care se bat la retrogradare e foarte complicat. Au fost nişte oameni care m-au convins şi am vrut să am această experienţă în România unde este un campionat bun. E important pentru mine să am o experienţă într-un campionat ca acesta”, a declarat Stjepan Tomas, potrivit

Cine l-a convins pe Stjepan Tomas să vină în România

Înainte de a alege Oțelul Galați, Stjepan Tomas a dezvăluit pentru FANATIK Zeljko Kopic. Mai mult decât atât, el a recunoscut că discută destul de des și cu Gică Hagi,

„Am discutat mult cu Zeljko Kopic. Mi-a spus lucruri frumoase despre echipă și despre România. A spus că e foarte greu să câștigi puncte pe terenul Oțelului și că atmosfera e frumoasă în tribune. M-aș bucura mult dacă ar reuși să câștige titlul cu Dinamo. Deci da, se poate spune că au contat aceste informații în luarea deciziei. Și în Croația se vorbește mult despre reușitele lui Kopic la Dinamo și îi doresc mult succes în play-off. Sunt mulți antrenori care își doresc să vină în România, este o ligă interesantă pentru noi.

Am vorbit și cu Gică Hagi, fostul meu antrenor de la Galatasaray. Am petrecut mult timp împreună, ne cunoaștem de foarte mult timp și am rămas în contact. Vorbim destul de des. Mi-a oferit multe detalii despre fotbalul românesc. România a avut mereu jucători importanți și mi-ar plăcea să antrenez cât mai mult aici”, a declarat Stjepan Tomas, în exclusivitate pentru FANATIK.