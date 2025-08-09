Stomatologii, avertisment pentru părinți. Trendul periculos de pe TikTok care poate duce la pierderea dinților

Trendul periculos de pe TikTok care poate duce la pierderea dinților. Stomatologii îi sfătuiesc pe părinți să fie foarte atenți la capcanele în care riscă să cadă copiii lor. De cele mai multe ori, sfaturile din social media s-au dovedit a fi periculoase.

Trendul periculos de pe TikTok care îi lasă pe adolescenți fără dinți

În ultima vreme, TikTok-ul a devenit cea mai folosită aplicație. Deși a fost gândită ca o sursă de entertainment, cu timpul, aplicația a început să devină locul unde iau naștere cele mai periculoase trenduri.

Recent, părinții au fost avertizați să fie foarte atenți la trucurile devenite virale în capcana cărora cad adolescenții. Mai nou, un astfel de truc poate duce la leziuni dentare serioase sau chiar la pierderea dinților, susțin specialiștii.

Pe TikTok, fel de fel de persoane au început să posteze videoclipuri cu sfaturi medicale. Chiar dacă nu sunt surse autorizate, adolescenții tind să ia în considerare aceste recomandări și ajung fie să își pilească dinții, fie să improvizeze aparate dentare acasă.

„Vedem tot felul de metode, de la aparate făcute acasă până la pilirea dinților . Consecințele acestor trucuri sunt severe, de la pierderea ireversibilă a dinților până la infecții și deteriorări adânci ale osului.”, a declarat dr. Chris Freeman, pentru .

Influențați de TikTok, adolescenții au ajuns să folosească elastice și aparate dentare improvizate

Din cauza , din ce în ce mai mulți adolescenți au ajuns să comande aparate dentare online pe care, mai apoi, le fixează singuri cu lipici. Acest trend creează adevărate probleme și poate opri fluxul sanguin către dintre. De asemenea, poate leza rădăcina dintelui sau poate duce chiar la pierderea lui.

Un alt trend periculos îi învață pe adolescenți cum să își scoată singuri aparatul dentar cu ajutorul unor clești. Acest lucru poate afecta nervii, poate rupe smalțul și poate face dinții să se deplaseze. Tocmai de aceea, stomatologii recomandă îndepărtarea profesională a aparatului, într-un cabinet stomatologic.

Tot pe TikTok, a început să circule trendul care încurajează folosirea elasticelor pentru a închide spațiile dintre dinți. Mai exact, trendul implică înfășurarea unor elastice mici în jurul dinților pentru a închide eventualele spații. Chiar dacă adolescenții cred că asta funcționează, în realitate, se vor alege cu leziuni osoase și cu pierderea dinților.

Orice intervenție asupra dinților se face doar de către medicii stomatologi

Influențați de trendurile periculoase de pe TikTok, unii adolescenți ajung să își modeleze sau să își printeze 3D propriile aparate dentare, urmărind anumite tutoriale. Acest trend este periculos, deoarece fără scanări și supraveghere medicală, dinții se pot deplasa, iar de aici până la probleme de aliniere ale maxilarului mai este doar un pas.

De departe, unul dintre cele mai frecvente trucuri de pe TikTok este pilirea dinților. Adolescenții ajung să folosească pile de unghii pentru a ajusta dimensiunea dinților. Un astfel de trend periculos poate duce la slăbirea dinților și inclusiv la alterarea permanentă a formei lor.

Toate avertizările stomatologilor vin în contextul în care au din ce în ce mai mulți adepți. Fie din curiozitate, fie din dorința de a deveni magnet pentru like-uri, mii de persoane recurg la gesturi care le pot pune sănătatea în pericol.