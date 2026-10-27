„STOP! Nu accept să fiu jignit! E rasism sută la sută!”. Reacție virulentă a lui Șumudică după conflictul cu fanii lui Dinamo

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Marius Șumudică a avut o reacție extrem de dură după incidentele cu suporterii lui Dinamo, de la partida CFR Cluj – Dinamo, încheiată 2-2. Antrenorul ardelenilor a acuzat scandări rasiste la adresa sa și a dezvăluit că ar fi fost dispus să își scoată echipa de pe teren dacă acestea s-ar fi produs în timpul jocului. În direct la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul a cerut măsuri ferme împotriva unor asemenea manifestări, iar Marcel Pușcaș a intervenit în discuție pentru a explica dificultatea combaterii comportamentului abuziv din tribune.

Marius Șumudică a răbufnit după scandările fanilor lui Dinamo: „E rasism sută la sută!”

, a fost urmată de un episod tensionat între Marius Șumudică și o parte dintre suporterii formației bucureștene. Antrenorul ardelenilor a susținut că a fost ținta unor scandări discriminatorii, deși, potrivit propriilor declarații, nu a provocat publicul și a încercat să păstreze o atitudine respectuoasă față de adversari.

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Șumudică a explicat că și-a schimbat comportamentul în relația cu suporterii, renunțând la reacțiile impulsive din trecut, însă consideră că există o limită pe care nu este dispus să o accepte: „Consider că trebuie luată atitudine la ce se întâmplă pe stadioanele de fotbal. Înainte răspundeam, făceam prostii, scandam și v-am spus că veți vedea un alt Șumudică în relația cu publicul și cu adversarii, dar nu accept să fiu catalogat și jignit. Aici e vorba de rasism 100%. Să strigi «țigane, țigane», nu accept așa ceva. Dacă era în timpul meciului, scoteam echipa de pe teren. Ăsta a fost norocul lor. Pe cuvântul meu, cu orice risc. Știți că nu am toate țiglele pe casă. Aș fi oprit meciul, scoteam echipa de pe teren, nu îi mai lăsam să joace.

Ceea ce s-a întâmplat la FCSB cu Rapid și la mine, ieri, e strigător la cer. Și atunci ne mirăm de ce domnul Bergodi are reacții de genul. Păi nu poți să înjuri așa.Am văzut o secvență la un post de televiziune, la FCSB cu Rapid, când doi cetățeni se bucurau la un gol marcat de FCSB și nu cred că aveau bandă sonoră, dar erau mai colorați decât mine. Cei de la Dinamo au fost amendați după meciul de la Sepsi, iar ieri s-a întâmplat la fel cu peluza lor, la adresa mea, fără să fac vreun gest sau să zic ceva. Am dat mâna cu toți în spirit de fair-play, cred că și loja a fost ok ca protocol, ospitalitate, orice. CFR traversează o perioadă dificilă, facem tot posibilul să ieșim din situația asta și nu cred că eu, ca antrenor, merit asta. Trebuie să spunem STOP la astfel de scandări. Cred că suporterii lui Dinamo ar trebui să înțeleagă încă o dată că nu-și au rost astfel de scandări”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

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Marcel Pușcaș știe soluția pentru scandările discriminatorii de pe stadioane: „E singurul lucru pe care poți să-l faci!”

În discuție a intervenit și Marcel Pușcaș, care a atras atenția că reprezintă o problemă întâlnită inclusiv în campionatele din străinătate. Acesta a explicat că este foarte dificil să controlezi comportamentul unor grupuri numeroase de spectatori, mai ales atunci când scandările sunt preluate rapid de întreaga tribună.

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În opinia lui Pușcaș, sancțiunile financiare aplicate cluburilor reprezintă principala măsură disponibilă, chiar dacă eficiența acestora rămâne discutabilă: „Nu poți interveni decât amendând organizatorul. Sunt și afară, în Spania, peste tot. Acolo unde e masa mare de oameni nu ai cum să controlezi. Ce vrei să faci, educație la vârsta de 40 de ani? Când se adună 1.000, 2.000, 15.000 de oameni și este acest efect de turmă, nu ai ce face. Unul zice, încep 20.000 apoi. Toată lumea are probleme acasă și se descarcă pe echipe, la stadion, pe adversar, poate mai beau și o bere. Singurul lucru pe care poți să-l faci e să amendezi clubul respectiv. La Craiova aveam la un moment dat șapte amenzi, miliarde și miliarde, și tot nu s-a înțeles nimic. Nu ai ce să le faci”, a adăugat Marcel Pușcaș.

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Șumudică amenință că va scoate CFR Cluj de pe teren dacă incidentele se repetă: „Cu orice risc!”

După intervenția lui Marcel Pușcaș, Marius Șumudică a revenit cu un mesaj și mai categoric. Tehnicianul consideră că arbitrii și observatorii trebuie să intervină atunci când se produc scandări discriminatorii în timpul partidelor. Antrenorul lui CFR Cluj a insistat că, în cazul în care s-ar confrunta din nou cu asemenea manifestări pe durata unui meci, ar fi dispus să ia o decizie radicală, indiferent de consecințele sportive sau disciplinare.

„Am o singură remarcă. Eu consider că atât observatorul de joc, cât și arbitrul, dacă aceste scandări au loc în timpul jocului, trebuie să atragă atenția în prima fază. Deci vă dau cuvântul de onoare că, dacă ieri se întâmpla lucrul acesta în timpul jocului, eu scoteam echipa de pe teren cu orice risc. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta, așa voi proceda și va vorbi toată lumea despre ce a făcut nebunul ăla de Șumudică.

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Atâta timp cât eu nu jignesc pe nimeni… M-au jignit cei de la FCSB, eu i-am aplaudat după meci. M-au jignit pe unde mă duc, la stadioane, iar îi aplaud. Stop, gata. La un moment dat va veni un antrenor mai irascibil decât mine și va reacționa. Am fost scuipat, înjurat, s-au aruncat cu monede în mine pe alte stadioane. Alții vor reacționa la un moment dat”, a mai declarat Marius Șumudică.