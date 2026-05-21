Strada care i-a purtat noroc unui fotbalist celebru din România. A ajuns golgheter în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Andrei Cristea (42 de ani) a făcut o dezvăluire mai puțin cunoscută. Povestea unuia dintre cei mai apreciați atacanți români a început pe strada Ștefan cel Mare din Bacău. Coincidența face ca destul să-l ducă mai târziu chiar la Dinamo, echipa al cărei stadion poartă același nume și unde avea să cunoască unele dintre cele mai importante momente ale carierei.

De pe strada Ștefan cel Mare, direct la Dinamo

Născut la Bacău, pe 15 mai 1948, Andrei Cristea a copilărit pe strada Ștefan cel Mare. El a vorbit cu emoție despre legătura specială dintre copilăria sa și perioada petrecută la Dinamo, club pentru care a reușit inclusiv să devină golgheter al SuperLigii, în sezonul 2009-2010, cu 16 reușite.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Drumul tău pornește de pe strada Ștefan cel Mare din Bacău) Într-adevăr am copilărit în Bacău pe această stradă. Ulterior am ajuns să joc pentru Dinamo, să îmbrac acest tricou foarte frumos și foarte greu. Satisfacția mare e și că am ieșit golgheterul campionatului la Dinamo”, a povestit fostul mare atacant,

Amintiri cu „minunea de la Liberec”

Andrei Cristea și-a amintit și unul dintre cele mai importante episoade europene din istoria recentă a clubului din Ștefan cel Mare, celebra . Atunci, Dinamo a reușit o calificare spectaculoasă în grupele Europa League. După 0-3, în tur, la „masa verde”, roș-albii au întors rezultatul în deplasare și s-au impus la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

„E un premiu extraordinar pentru mine. Am amintiri plăcute, meciuri memorabile jucate alături de caractere deosebite. Am fost un grup extraordinar de băieți legat de minunea de la Liberec. A fost un an foarte bun cu Dario Bonetti antrenor și iată că povestim și acum despre acel joc, care ne-a dus în grupele Europa League”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Andrei Cristea a ajuns la Dinamo în vara lui 2008, atunci când roș-albii au plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Poli Timișoara. A stat în Ștefan cel Mare până în 2010, iar apoi s-a întors pentru sezonul 2012-2013. În tot acest timp, fostul atacant a strâns 84 de meciuri, reușind să marcheze 30 de goluri și să ofere 12 pase decisive.

ADVERTISEMENT