Sport

Strada care i-a purtat noroc unui fotbalist celebru din România. A ajuns golgheter în SuperLiga

Pe o stradă din România și-a început drumul spre succes unul dintre cei mai buni atacanți. Locul care i-a purtat noroc i-a schimbat complet destinul și a ajuns golgheterul SuperLigii
Cristian Măciucă
21.05.2026 | 13:30
Strada care ia purtat noroc unui fotbalist celebru din Romania A ajuns golgheter in SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
Strada care i-a purtat noroc unui fotbalist celebru din România. A ajuns golgheter în Superliga. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Andrei Cristea (42 de ani) a făcut o dezvăluire mai puțin cunoscută. Povestea unuia dintre cei mai apreciați atacanți români a început pe strada Ștefan cel Mare din Bacău. Coincidența face ca destul să-l ducă mai târziu chiar la Dinamo, echipa al cărei stadion poartă același nume și unde avea să cunoască unele dintre cele mai importante momente ale carierei.

De pe strada Ștefan cel Mare, direct la Dinamo

Născut la Bacău, pe 15 mai 1948, Andrei Cristea a copilărit pe strada Ștefan cel Mare. El a vorbit cu emoție despre legătura specială dintre copilăria sa și perioada petrecută la Dinamo, club pentru care a reușit inclusiv să devină golgheter al SuperLigii, în sezonul 2009-2010, cu 16 reușite.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Drumul tău pornește de pe strada Ștefan cel Mare din Bacău) Într-adevăr am copilărit în Bacău pe această stradă. Ulterior am ajuns să joc pentru Dinamo, să îmbrac acest tricou foarte frumos și foarte greu. Satisfacția mare e și că am ieșit golgheterul campionatului la Dinamo”, a povestit fostul mare atacant, în prezent antrenor la Concordia Chiajna.

Amintiri cu „minunea de la Liberec”

Andrei Cristea și-a amintit și unul dintre cele mai importante episoade europene din istoria recentă a clubului din Ștefan cel Mare, celebra „minune de la Liberec”. Atunci, Dinamo a reușit o calificare spectaculoasă în grupele Europa League. După 0-3, în tur, la „masa verde”, roș-albii au întors rezultatul în deplasare și s-au impus la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a...
Digi24.ro
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin

„E un premiu extraordinar pentru mine. Am amintiri plăcute, meciuri memorabile jucate alături de caractere deosebite. Am fost un grup extraordinar de băieți legat de minunea de la Liberec. A fost un an foarte bun cu Dario Bonetti antrenor și iată că povestim și acum despre acel joc, care ne-a dus în grupele Europa League”, a declarat Andrei Cristea, în exclusivitate la FANATIK DINAMO. 

ADVERTISEMENT
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea:...
Digisport.ro
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială

Andrei Cristea a ajuns la Dinamo în vara lui 2008, atunci când roș-albii au plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Poli Timișoara. A stat în Ștefan cel Mare până în 2010, iar apoi s-a întors pentru sezonul 2012-2013. În tot acest timp, fostul atacant a strâns 84 de meciuri, reușind să marcheze 30 de goluri și să ofere 12 pase decisive.

ADVERTISEMENT

DETALII PICANTE din cariera de antrenor a lui Ilie Dumitrescu. Cum a vrut SA REVOLUTIONEZE fotbalul

Se ştiu cei 6 posibili adversari ai Universităţii Cluj în turul 1 din...
Fanatik
Se ştiu cei 6 posibili adversari ai Universităţii Cluj în turul 1 din Europa League. Când joacă de fapt, primul meci
Super Chess Classic 2026, la București. Vincent Keymer, lider și după runda a...
Fanatik
Super Chess Classic 2026, la București. Vincent Keymer, lider și după runda a 6-a, în care nu a jucat. Video
Scandal în SuperLiga: „Subvenția pentru televiziune în România e mafiotă! Am fost batjocoriți...
Fanatik
Scandal în SuperLiga: „Subvenția pentru televiziune în România e mafiotă! Am fost batjocoriți și disprețuiți!”. Președintele lui Csikszereda, acuzații grave în presa maghiară
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fotbalistul convocat de Gică Hagi care nu știe 'absolut deloc' limba română: 'Nu...
iamsport.ro
Fotbalistul convocat de Gică Hagi care nu știe 'absolut deloc' limba română: 'Nu putea să progreseze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!