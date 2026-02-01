“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa antrenorului de la FCSB după ieşirea cipriotului de la conferinţă

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul cu Fenerbahce din Europa League, Elias Charalambous a intrat în conflict cu contestatarii săi. Cipriotul s-a descătușat și i-a atacat pe așa-numiții ‘the papagals’. Mihai Stoica îl apără pe antrenor și lansează critici la adresa jurnaliștilor.

Mihai Stoica e convins: ”Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”

Un tip calm de felul său, Elias Charalambous și-a ieșit din fire la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce, din ultima rundă a fazei principale din Europa League. ”Când nu câștigăm, ‘the papagals’ încep din nou să sară pe noi, spun una și alta. Elias Charalambous este foarte puternic, oamenii pot să spună una și alta”, au fost cuvintele cipriotului.

În intervenția sa în direct la FANATIK SUPERLIGA, . În opinia managerului campioanei, un străin mai mai denigrat decât Elias Charalambous nu a existat în România

”Hai să nu mai fie așa… iritabili (n.r. jurnaliștii din România). Cred că și noi am fost iritați și am fost atacați din toate pozițiile. Dar acum îmi place cum ies unii care n-au nicio treabă și ale căror păreri nu ne interesează și îl contraatacă pe Elias. A avut și el o ieșire. Și care-i problema? După aproape 3 ani de zile în care tot ce a făcut aici a fost…

Om mai denigrat decât Elias Charalambous, un străin mai denigrat, n-a existat. Gigi iese și spune, ‘dom’le, oamenii ăștia au câștigat campionatul și reparând greșeli pe care le făceam eu (…) greu pentru ei să lucreze decât un antrenor care lucrează în condiții normale, dar toată lumea l-a atacat‘. Acum se simt unii lezați”, a spus Stoica.

Mihai Stoica, atac la contestatarii lui Elias Charalambous

pe acei jurnaliști care îi reproșează constant lui Elias Charalambous că îi face Gigi Becali echipa. Managerul celor de la FCSB spune că aceste practici de la FCSB sunt în ”vigoare” din 2007.

”Vine un ziarist și întreabă. Eu am văzut multă prostie la viața mea, dar iertați-mă. Bă, chiar să o ții langa cu asta, să te faci de râs tu român, non-stop, să vii să întrebi toți antrenorii. ‘Vă face patronul echipa? Știți că face patronul echipa? Știți că..’

Ce să facă? Există discuții legate de primul 11. Și asta am spus-o și o repet. Asta se întâmplă cu Gigi Becali din 2007. Din 2007, ca să înțelegeți, Gigi Becali nu s-a oprit din practicile astea (n.r. de a face primul 11 și de a se implica la echipă), doar că nu ieșea la televizor să spună”, spune MM.