„Străini de duzină care nu bat pe nimeni!”. Marcel Pușcaș, opinie acidă despre lipsa de identitate fotbalistică de la FCSB

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În sfârşit, Vuieşte țara despre transferurile ex-militarilor, îi invidiază cluburile și patronii. Toți vor să ajungă să joace pentru Becali și toți vor să-i antreneze echipa. FCSB nu se refuză Cu această imensă acumulare de interes din partea mai tuturor s-ar putea mândri toți cei din club. Dar oare știu ei ce să facă cu ea? Cum s-o exploateze în beneficiul jocului, punctelor și poziției în clasament? Până acum se pare că nu.

Marcel Pușcaș taxează lipsa de identitate fotbalistică de la FCSB după 2-2 cu Petrolul

Nu pot fi explicate și de înțeles timpul prea lung pentru integrarea jucătorilor noi, lipsa unor fundași centrali și închizători DE VALOARE, iară nu la șir, lipsa unor vârfuri de atac care să genereze concurență, omogenizarea întârziată, blocajul până la asemănarea cu musca beată a unor jucători foarte bine plătiți în special în momentele dificile ale jocului.

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Ca să scurtez, ai de toate, dar mașinăria nu funcționează. Atunci, bineînțeles că întrebările referitoare la valoarea jucătorilor sunt firești. Cum naiba lui Korenica nu i-a trebuit niciun meci în culorile clubului pentru a fi cel mai bun de pe teren și unor Labonne, Gnahore, Arad, Muhar, Batubinsika, Boutoutaou și chiar Dawa le trebuie luni și poate ani?

Răspunsul la eternele aruncări ale vinei pe alți factori decât pe această atât de simplă noțiune ca valoarea nu are temei. Băiatul ăsta a pasat, a centrat, a șutat, a marcat fără să le știe prenumele lui Boutoutaou, Labonne și restul celor „greu” de integrat. Ba, mai mult, cred că nu-i cunoaște încă dacă îi vede pe stradă. Lui Korenica chiar îi va trebui timp pentru integrarea stradală cu mulți dintre actualii și noii colegi. Așadar răspunsul este chiar în mijlocul clubului, de la terenurile de antrenament și până la birouri. Probabil că este simplu, dacă nu ar fi complicat.

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Labonni găsești în România și pe Arad, la Arad

Dawa este gafeur fotbalistic înnăscut și Batubinsika îi calcă demn pe urme. Boutoutaou poate fi un bun futsalist, Gnahore este sub nivelul unor puști din pompoasa SuperLigă, Labonni găsești, dacă te străduiești, pe la Târgu Mureș sau chiar pe la Petrolul. Pe Arad îl poți găsi și-n Arad șamd.

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FCSB a început meciul cu 8 străini în primul 11. La ce i-a folosit? Joacă strănii de duzină care nu bat pe nimeni În tot acest timp, Stoian joacă 5 minute pe meci, iar Stancu deloc. Ce s-ar fi putut întâmpla mai grav decât să nu câștigi 4 etape cu ei în teren? Alte exemple de tineri, dintre mulți alții, care au eșuat în Berceni au fost Perianu și Radaslavescu, care sunt titulari de bază la CFR și Farul. La FCSB n-au fost buni. Este Gnahore. Radaslavescu este mai tânăr cu 9 ani și are 5 goluri înscrise în primele 9 etape ale acestui sezon, pe când francezul are zero goluri.

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Desigur că se vor găsi mulți Gică Contra, cititori ai acestor rânduri, care vor spune „Fugi , măi Pușcaș de-aici.Fi-ți-ar Radaslaveștii și Perienii să-ți fie!”. Păi mai jos de locul 8 în sezonul trecut și să nu bați pe nimeni 4 etape în actualul, nu poți fi nici cu tinerii ăștia enumerați. E drept că trebuia puțină răbdare cu ei. Trebuia să fi fost și încurajați. Dar nu asta este politica clubului. Care alta ar putea fi?

FCSB e incoerentă în politică, dar și în joc

Aici este marea problemă. La FCSB este o incoerență mare și gravă pe principiul am vrea ceva, dar nu oricum. În comparație cu marea și poate prea cheltuitoarea echipă, Petrolul frate cu insolvența și cu chinurile plății salariilor a demonstrat că un grup unit, chiar cu jucători aduși în această vară, cu un antrenor cu mână liberă și cu jucători cu valoare peste mulți ai fostei campioane poate să nu piardă și chiar să fie la un pas de victorie.

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Pe băieții ăștia cine i-o fi găsit? Și unde? Că de gratis au fost gratis. Dacă cel mai mare, încă, brand fotbalistic al patriei nu-și va regăsi identitatea și nu va renunța la străini de mâna a treia și a patra din diverse țări, lucrurile s-ar putea să involueze. Mai grav, să aibă soarta Craiovei și a celor din Sfântu Gheorghe. Știu, e greu de crezut azi, dar nu imposibil mâine.