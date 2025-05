Străinii care sunt înnebuniți după România. E bătaie pe bilete de avion să vină în Parisul din Est. „Zborul costă 47 de euro”

România a devenit o destinație căutată de tot mai mulți turiști străini, iar în topul preferințelor se numără „Parisul din Est”. Cererile pentru zborurile către România înregistrează creșteri semnificative, mai ales în timpul verii.

Parisul din Est, în topul preferințelor turiștilor străini

Orașul iubirii, așa cum este cunoscut . În ultimii ani, fenomenul supraturismului a afectat și capitala Franței, iar autoritățile au majorat taxele pentru turiști.

În acest context, mulți străini au descoperit Bucureștiul, supranumit „Parisul de Est”. Printre vizitatorii care adoră destinația din România sunt britanicii, care consideră capitala țării noastre drept un oraș subestimat, arată .

Turiștii sunt surprinși de prețurile mult mai mici față de Paris. Un zbor din Marea Britanie către București costă până în 50 de euro, așa cum a povestit o turistă britanică.

Vizitatorii britanici asociază Bucureștiul cu Paris

Totodată, The Times a realizat un top al celor mai accesibile destinații pentru city break-uri din Europa, iar Bucureștiul se află pe locul nouă în acest clasament. „Când am auzit de Parisul din Est, un oraș subestimat cu zboruri din Marea Britanie la doar 40 £ (47 de euro), am vrut să împărtășesc această descoperire.

Bucureștiul are clădirile superbe, bulevardele umbrite de copaci și cafenelele elegante pe care le asociem cu Parisul – la un preț mult mai mic.

În secolele XIX și XX, Bucureștiul era un punct de atracție pentru artiști și intelectuali francezi, care frecventau orașul. La acea vreme, societatea oglindea stilul parizian, cu accent pe modă, eleganță și rafinament.

De asemenea, artiști români de seamă, precum Constantin Brâncuși, au studiat la București înainte de a-și face un nume la Paris”, spune Sophie-May Williams, o jurnalistă din Marea Britanie, potrivit sursei citate.

Clădirile cu arhitectură interbelică, străzile similare cu cele din Paris, detaliile ornamentale neoclasice, viața de noapte din București și bucătăria tradițională transformă capitala României

Și alte orașe fascinează străinii datorită farmecului lor medieval. Printre acestea se numără Brașov, Cluj, Sibiu, Timișoara sau Oradea.