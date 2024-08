Străinii se îndrăgostesc de România și își deschid afaceri aici. Investiția făcută de Martin și Bahroudin

Bărbatul a sosit în țara noastră ca și simplu turist, după care a devenit antreprenor. S-a îndrăgostit de lucruri doar de el știute și a decis să investească într-o afacere mică, în comunitatea care l-a adoptat. Astfel, a ajuns să deschidă o cafenea la țară, acolo unde și-a găsit și nevastă, după care nu a vrut să mai plece.

Străinii se îndrăgostesc de România și își deschid afaceri aici

a construit un complex de căsuțe tradiționale. Martin, cetățeanul britanic, a întâlnit-o pe Doris în urmă cu acum 10 ani. Doris a crescut în Târgu Jiu, astfel că s-a bucurat atunci când soțul a vrut să se mute în România și să-și construiască în munți o căsuță, conform

”Ne-am întors acasă pentru a petrece Paștele cu părinții și plimbându-ne prin Runcu și Cheile Sohodolului, am văzut un loc de casă de vânzare și când am plecat înapoi, în două, trei zile, aveam loc de casă”, își aduce aminte Doris.

“E un loc frumos. Avem cheile, avem râul, e un sat mic și frumos. Inițial, am zis că vom folosi această casă drept o casă de vacanță dar, în schimb, ne-am mutat aici permanent”, povestește și Martin.

, din care a făcut o cafenea. A păstrat arhitectura veche a clădirii și a remodelat doar interiorul, aducând oglinzi din Marea Britanie. “Această clădire a fost construită în 1906. A fost un han. Sunt din puburile britanice. Sunt 1950, 1960 și 1970 şi le-am adus să decorăm acest bar. Erau tradiționale în pub-urile britanice la acea vreme”, povestește, mândru, bărbatul.

Vecinii din sat, dar și clienții, îl învață pe Martin să învețe tot mai bine limba română, să exerseze zi de zi. ”Mulțumesc. A fost primul cuvânt pe care l-am învățat. Înainte eram doar cei doi străini care eram acasă. Acum ne știe toată lumea și au fost foarte primitori”, se mândrește bărbatul venit din Marea Britanie.

Străinii se mută în România și își deschid afaceri aici

În același sat locuiesc și Alice și soțul Bahroudin, din Bosnia Herțegovina. Au construit aici șapte căsuțe tradiționale, din lemn masiv. Înconjurate de aer curat, liniște și verdeață, aceste căsuțe sunt la mare căutare printre turiști. ”Ne-a plăcut foarte mult zona. E o zonă cu potențial turistic. Am investit într-un teren așa, mai mare. Am pornit de la zero. Tot ce vedeți e construit de noi”, precizează Alice Dedic, cea care administrează complexul.

Fiecare casă are un decor inedit, cu obiecte de colecție de peste hotare. “Cele mai multe sunt din Austria, din Serbia, Macedonia, Danemarca. Am adunat din toată lumea obiectele cu valoare. Toate căsuțele sunt construite tot din lemne vechi, din case vechi aduse, pivnițe, am refăcut totul de la zero. A durat 15 ani să realizăm ce am realizat aici”, completează Alice.

Oaspeții sunt cu adevărat încântați de ce găsesc în această oază de fericire, mai exact în Cheile Sohodolului. Turiștii care vin aici anunță pe toată lumea și promit că se vor întoarce, fiind impresionați de peisajul unic și de aerul curat.