Sport

Străinul de la Universitatea Craiova, încântat de atmosfera de pe „Ion Oblemenco”: „Cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum”. Video

Fotbalistul străin de la Universitatea Craiova este încântat de ce trăiește în prezent la echipa din Bănie. Ce a spus despre atmosfera creată de suporteri
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.08.2025 | 19:00
Strainul de la Universitatea Craiova incantat de atmosfera de pe Ion Oblemenco Cel mai frumos lucru pe care lam trait pana acum Video
Jucătorii de la Universitatea Craiova se bucură după un gol marcat contra lui Spartak Trnava. Foto: Sport Pictures

Carlos Mora și-a început deja al doilea sezon în tricoul celor de la Universitatea Craiova, după ce în vara anului trecut a semnat cu oltenii, fiind transferat din țara natală Costa Rica, de la LD Alajuelense, în schimbul sumei de 340.000 de euro.

Carlos Mora, în extaz după ce a trăit la meciul Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0: „Cred că a fost cel mai frumos lucru de până acum”

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a prefațat meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt de duminică din etapa a cincea a Superligii și, asemenea antrenorului Mirel Rădoi, a fost întrebat la un moment dat și despre atmosfera creată de suporteri la partida de pe „Ion Oblemenco” împotriva celor de la Spartak Trnava din preliminariile Conference League, câștigată de formația din Bănie cu scorul de 3-0, joc în care Mora a reușit să marcheze ultimul gol.

Jucătorul de bandă dreaptă a spus nici mai mult nici mai puțin decât că nu a mai trăit niciodată așa ceva de-a lungul carierei sale de până acum, bineînțeles un motiv de mare bucurie pentru el.

Cum a prefațat partida de pe teren propriu cu Hermannstadt

„Sunt foarte fericit pentru meciul trecut, pentru gol, pentru tot ce s-a întâmplat și cred că acum suntem concentrați pe meciul care urmează. Cred că acum suntem concentrați pe Superliga.

Va fi un meci interesant, în care trebuie să mergem cu aceeași convingere cu care am jucat în ultimele meciuri și să continuăm să adunăm puncte, ceea ce la final este ce avem nevoie pentru a ne îndeplini obiectivele.

(n.r. Despre victoria cu Spartak Trnava) Cred că s-a văzut spiritul echipei, cred că a fost super bine și mi-a plăcut mult. De fapt, tuturor ne-a plăcut, mi-a plăcut și convingerea echipei, modul în care am intrat pe teren, modul în care au intrat cei de pe bancă, mi-a plăcut foarte mult.

Sunt foarte fericit pentru asta, pentru că spiritul echipei este foarte bun și vom continua să adunăm din ce în ce mai mult.

„Am văzut multe meciuri, este o echipă foarte puternică”

(n.r. Despre Hermannstadt) Am văzut mai multe meciuri, este o echipă foarte puternică, cred că niciun adversar nu trebuie subestimat. Așa că trebuie să muncim, să ne concentrăm pe noi și să pregătim meciul cu antrenorul la antrenamentele rămase, deși nu am putut să ne antrenăm prea mult din cauza numărului mare de meciuri pe care le avem acum, dar cred că muncim la asta și am analizat adversarul și suntem foarte mulțumiți.

(n.r. Despre atmosfera de pe Ion Oblemenco de la meciul cu Spartak Trnava) A fost spectaculoasă, mi-a plăcut mult, cred că a fost cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, sunt foarte fericit de sprijinul fanilor.

Cred că, dacă vom continua așa și voi veți continua să veniți la stadion, vom continua să câștigăm, avem nevoie de sprijinul vostru. Totul este pentru voi, pentru noi, și împreună vom realiza lucruri mari.

Cum decurge viața lui Carlos Mora în Craiova: „M-am adaptat extrem de bine”

M-am adaptat extrem de bine. Îmi place foarte mult orașul. Treptat m-am obișnuit cu toate tradițiile și obiceiurile care sunt aici. Îmi place enorm. Am cunoscut multe persoane. Am mulți prieteni acum. Multă lume cu care vorbesc. Și sunt foarte fericit pentru asta.

Continui să adun experiențe și să învăț în fiecare zi tot mai mult despre țară și să mă acomodez din ce în ce mai bine”, a spus Carlos Mora.

Mirel Rădoi și Carlos Mora, declarații înainte de Universitatea Craiova - Hermannstadt

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
