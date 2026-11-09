Strănepoata lui Ferenc Puskas a făcut furori în tribune la Valencia – Real Madrid. Galerie foto

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Numele Ferenc Puskas rezonează puternic în istoria fotbalului mondial și, în mod special, în sufletele fanilor lui Real Madrid, club pentru care legendarul atacant maghiar a scris istorie în anii ’50 și ’60. Ane Puskas, strănepoata sa, a fost prezentă la din etapa a 12-a din La Liga.

Ane Puskas, strănepoata lui Ferenc Puskas, apariție de senzație la meciul Valencia – Real Madrid 0-3

O prezență care a atras toate privirile și a stârnit un val de simpatie pe „Mestalla” a fost cea a Anei Puskas, strănepoata celebrului fost mare fotbalist, care a fost nelipsită de la duelul din La Liga dintre Valencia C.F. și Real Madrid, scor 0-3. Ea s-a fotografiat în tricoul de deplasare roz al celor de la Real Madrid, echipa pentru care străbunicul său a strălucit în timpul carierei sale de jucător profesionist.

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Nu a fost prima dată când s-a prezentat pe un stadion și a acaparat toate privirile. În luna mai a acestui an, înainte de finala Champions League. PSG câștiga marele trofeu după ce o învingea la penalty-uri pe Arsenal chiar pe Puskas Arena, stadionul care poartă numele , plecat dintre noi în 2006, la vârsta de 79 de ani.

În vârstă de 27 de ani, Ane Puskas este fiica Rekăi Damborena, la rândul ei cea mai tânără nepoată a lui Ferenc Puskas. Stabilită în Spania, mai exact la San Sebastian. Deși a urmat o perioadă o carieră în educație și a lucrat ca make-up artist, Ane a devenit un influencer de succes în Spania. Ea este o prezență constantă pe stadioane și este mândră de numele pe care îl poartă: „Când oamenii aud numele meu, sunt foarte surprinși. Este realizarea străbunicului meu. Eu vreau să fiu recunoscută pentru ceea ce sunt, dar sunt extrem de mândră de tot ce a lăsat în urmă”, mărturisea Ane, citată de .

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Marea curiozitate despre legendarul Ferenc Puskas

Ferenc Puskas nu a fost neaoş maghiar la origini. Nici măcar numele de Puskas nu l-a avut de la bun început. Pe 2 aprilie 1927, când a venit pe lume, se numea Ferenc Purczeld, fiul unui şvab, deci german. Abia în 1937 a fost nevoit să îşi schimbe numele în Puskas, la ordinul statului maghiar, ca toată lumea să poarte nume ungurești.

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Legătura dintre Ane Puskas și Valencia

Prezența Anei Puskas la meciul dintre Valencia și Real Madrid (0-3) nu a fost întâmplătoare. Pe lângă trecutul străbunicului său, ea mai are o legătură și cu Valencia. Mai exact, când regiunea Valencia a fost lovită de inundații devastatoare, Ane și familia sa nu au rămas indiferente, implicându-se direct în acțiuni de voluntariat și ajutându-i pe cei afectați chiar la stadionul Mestalla. Ba mai mult, Ane și-a folosit propria platforma online pentru a mobiliza ajutoare urgente.