Sport

Strănepoata lui Ferenc Puskas a făcut furori în tribune la Valencia – Real Madrid. Galerie foto

Catalin Oprea
09.11.2026 | 05:03
Stranepoata lui Ferenc Puskas a facut furori in tribune la Valencia Real Madrid Galerie foto
GALERIE FOTO
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Ane Puskas a atras toate privirile la meciul dintre Valencia și Real Madrid.
Ane Puskas, tânăra care duce mai departe faima numelui Puskas în Spania, a fost prezentă la partida în care „galacticii” s-au impus fără drept de apel pe „Mestalla”. Strănepoata lui Ferenc Puskas a atras toate privirile.
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Numele Ferenc Puskas rezonează puternic în istoria fotbalului mondial și, în mod special, în sufletele fanilor lui Real Madrid, club pentru care legendarul atacant maghiar a scris istorie în anii ’50 și ’60. Ane Puskas, strănepoata sa, a fost prezentă la meciul câștigat de madrileni în deplasarea cu Valencia din etapa a 12-a din La Liga.

Ane Puskas, strănepoata lui Ferenc Puskas, apariție de senzație la meciul Valencia – Real Madrid 0-3

O prezență care a atras toate privirile și a stârnit un val de simpatie pe „Mestalla” a fost cea a Anei Puskas, strănepoata celebrului fost mare fotbalist, care a fost nelipsită de la duelul din La Liga dintre Valencia C.F. și Real Madrid, scor 0-3. Ea s-a fotografiat în tricoul de deplasare roz al celor de la Real Madrid, echipa pentru care străbunicul său a strălucit în timpul carierei sale de jucător profesionist.

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Nu a fost prima dată când s-a prezentat pe un stadion și a acaparat toate privirile. În luna mai a acestui an, Ane Puskas a avut o apariție de senzație la Budapesta înainte de finala Champions League. PSG câștiga marele trofeu după ce o învingea la penalty-uri pe Arsenal chiar pe Puskas Arena, stadionul care poartă numele celui mai mare fotbalist din istoria Ungariei: Ferenc Puskas, plecat dintre noi în 2006, la vârsta de 79 de ani.

În vârstă de 27 de ani, Ane Puskas este fiica Rekăi Damborena, la rândul ei cea mai tânără nepoată a lui Ferenc Puskas. Stabilită în Spania, mai exact la San Sebastian. Deși a urmat o perioadă o carieră în educație și a lucrat ca make-up artist, Ane a devenit un influencer de succes în Spania. Ea este o prezență constantă pe stadioane și este mândră de numele pe care îl poartă: „Când oamenii aud numele meu, sunt foarte surprinși. Este realizarea străbunicului meu. Eu vreau să fiu recunoscută pentru ceea ce sunt, dar sunt extrem de mândră de tot ce a lăsat în urmă”, mărturisea Ane, citată de presa internațională.

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Marea curiozitate despre legendarul Ferenc Puskas

Ferenc Puskas nu a fost neaoş maghiar la origini. Nici măcar numele de Puskas nu l-a avut de la bun început. Pe 2 aprilie 1927, când a venit pe lume, se numea Ferenc Purczeld, fiul unui şvab, deci german. Abia în 1937 a fost nevoit să îşi schimbe numele în Puskas, la ordinul statului maghiar, ca toată lumea să poarte nume ungurești.

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Legătura dintre Ane Puskas și Valencia

Prezența Anei Puskas la meciul dintre Valencia și Real Madrid (0-3) nu a fost întâmplătoare. Pe lângă trecutul străbunicului său, ea mai are o legătură și cu Valencia. Mai exact, când regiunea Valencia a fost lovită de inundații devastatoare, Ane și familia sa nu au rămas indiferente, implicându-se direct în acțiuni de voluntariat și ajutându-i pe cei afectați chiar la stadionul Mestalla. Ba mai mult, Ane și-a folosit propria platforma online pentru a mobiliza ajutoare urgente.

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