Strănepoata lui Ferenc Puskas, apariție de senzație la Budapesta înainte de finala Champions League! „O noapte istorică”. Foto

ADVERTISEMENT

Finala UEFA Champions League din acest an se va disputa pe Puskas Arena din Budapesta, stadionul care poartă numele celui mai mare fotbalist din istoria Ungariei: Ferenc Puskas, plecat dintre noi în 2006, la vârsta de 79 de ani. Strănepoata acestuia, Ane Puskas, model și influencer, postează des despre legendarul său străbunic, și a vizitat arena din capitala Ungariei înainte de finala PSG – Arsenal.

Cum arată Ane, strănepoata lui Ferenc Puskas. Modelul s-a pozat pe arena din capitala Ungariei, care poartă numele străbunicului său

Ane Puskas are 27 de ani și este fiica celei mai tinere nepoate a lui Ferenc Puskas, Reka Damborena. Modelul locuiește în Spania, mai exact la San Sebastian, și postează des spre faimosul său străbunic, căruia i-a preluat numele, aceasta fiind cunoscută în trecut ca Ane de Juan Damborena. Sâmbătă, de la ora 19:00, , pe arena care îi poartă numele celui mai mare fotbalist maghiar din toate timpurile, iar strănepoata acestuia a postat o imagine de pe stadion în ziua premergătoare partidei.

ADVERTISEMENT

„Sunt Ane Puskas, strănepoata lui Ferenc Puskas. A fi la Budapesta în perioada premergătoare finalei Ligii Campionilor de pe Arena Puskas este ceva profund emoționant pentru mine. A urmări acest stadion găzduind unul dintre cele mai importante meciuri din fotbalul mondial este o adevărată onoare, mai ales că este numit după străbunicul meu și face parte din istoria familiei noastre. Mâine (n.r. sâmbătă) va fi o noapte istorică de fotbal și înseamnă foarte mult pentru mine să fiu aici în acest moment special și să simt atmosfera din jurul lui”, a transmis aceasta pe contul său de cu o zi înainte de .

În trecut, Ane a vorbit și despre momentele petrecute alături de legendarul fotbalist: „Am avut norocul să-l cunosc personal și am amintiri foarte simple, de zi cu zi, despre el. Îmi amintesc că stăteam cu el pe canapeaua din casa din Budapesta și mă uitam la televizor. Îi plăceau westernurile, iar eu stăteam lângă el și le urmăream împreună, deși adesea nici măcar nu înțelegeam ce se întâmplă. De asemenea, se uita la multe meciuri – reluări vechi, acelea alb-negru. Putea urmări fotbalul ore întregi, iar eu eram fericită pentru că era vizibil: el încă îl trăia cu aceeași pasiune”.

ADVERTISEMENT

Ferenc Puskas, bilanț fabulos în Cupa Campionilor

Ferenc Puskas a fost liderul unei generații incredibile a fotbalului maghiar, însă este cunoscut mai ales pentru perioada fabuloasă petrecută la Real Madrid, între 1958 și 1966. Acesta a cucerit de trei ori Cupa Campionilor Europeni, competiție care a devenit mai apoi UEFA Champions League, în 1959, 1960 și 1966. În cei 8 ani petrecuți la Real Madrid, legenda Ungariei a marcat 242 de goluri în 262 de partide.

ADVERTISEMENT

Deși s-a numărat printre cei mai importanți fotbaliști de pe mapamond timp de peste un deceniu, Ferenc Puskas nu a reușit să câștige Balonul de Aur, cea mai bună clasare a sa fiind un loc 2 în 1960. Începând din 2002, stadionul național al Ungariei a purtat numele lui Ferenc Puskas. Inițial, a fost vorba despre fostul Nepstadion, demolat în 2017 pentru a face loc actualului stadion, Puskas Arena, a cărui construcție a costat 533 de milioane de euro.