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Romano Floriani Mussolini, strănepotul lui Benito Mussolini, a debutat pentru Lazio în Serie A. Fundașul de 23 de ani a jucat 71 de minute în partida din deplasare cu Bologna, din runda inaugurală a campionatului italian.

Strănepotul lui Mussolini și-a făcut debutul la Lazio! Ce s-a auzit din peluză

Fundașul de 23 de ani a primit șansa în partida cu Bologna. Adam Marusic s-a accidentat după mai puțin de 20 de minute, iar Romano Floriani Mussolini a fost trimis pe teren. La doar câteva minute după intrare, a primit și un cartonaș galben.

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Romano a rămas pe teren până la final și a contribuit la victoria lui Lazio, scor 1-0. Debutul său nu a trecut însă neobservat. Din zona ocupată de fanii lui Lazio s-au auzit scandări de „Duce, Duce”. O trimitere evidentă la Benito Mussolini, străbunicul fotbalistului.

Cine este strănepotul lui Benito Mussolini

Romano Floriani Mussolini s-a născut în 2003. Este fiul Alessandrei Mussolini, fost parlamentar italian și europarlamentar. Alessandra este nepoata lui Benito Mussolini. Fotbalistul și-a început cariera la AS Roma. În 2016, la 13 ani, a trecut la marea rivală Lazio. A crescut în academia „biancocelestă”, iar în 2021 a semnat primul contract de profesionist.

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Lazio l-a trimis sub formă de împrumut la Pescara, Juve Stabia și Cremonese. În stagiunea precedentă a evoluat în 28 de meciuri în Serie A pentru Cremonese și a reușit o pasă decisivă. Acum speră să devină o piesă importantă în lotul lui Lazio.

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Coincidență uluitoare. Romano a debutat la Lazio pe stadionul inaugurat de Benito Mussolini

Romano Floriani Mussolini a debutat pentru Lazio chiar pe stadionul Renato Dall’Ara din Bologna, arenă inaugurată în 1927, în plină perioadă fascistă. Benito Mussolini a participat la inaugurarea oficială. În fața arenei a fost amplasată și o statuie ecvestră uriașă a dictatorului, îndepărtată după

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„Străbunicul meu Benito a fost un personaj foarte important pentru Italia, dar suntem în 2024, iar lumea s-a schimbat. Dacă numele meu de familie mi-ar influența cariera, ar fi o dezamăgire enormă. Ce pot să fac? Contează ceea ce fac pe teren”, declara în trecut Romano Floriani Mussolini.

De ce Lazio este poreclită„Nazio”

Clubul Lazio este poreclit „Nazio” de rivalii din Serie A, o aluzie la reputația unei părți a galeriei sale. De-a lungul timpului au existat mai multe episoade în care ultrașii din peluză au fost surprinși făcând saluturi fasciste sau afișând bannere și simboluri asociate extremei drepte.

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Au existat și alte episoade extrem de controversate. Paolo Di Canio, fostul fotbalist al lui Lazio, a mers după un meci în fața galeriei și a făcut salutul roman. În 2017, în tribune au apărut stickere antisemite cu Anne Frank îmbrăcată în tricoul