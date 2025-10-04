Strănepotul lui Mussolini a debutat ca titular în Serie A împotriva lui Cristi Chivu. Inter a făcut show acasă și a devenit lider provizoriu în Serie A

Etapa a 6-a din Serie A a venit cu meciul Inter – Cremonese, în care oaspeții l-au debutat ca titular pe Romano Benito Floriani Mussolini, Cu ce scor a câștigat echipa lui Cristi Chivu.

Strănepotul lui Mussolini, la primul meci ca titular în Serie A

Numele Mussolini este încă prezent și în secolul 21, iar unul dintre descendenții celebrului dictator italian joacă fotbal. Romano Benito Floriani Mussolini, strănepotul său care , a jucat acum în premieră ca titular.

Deși primii pași în fotbal i-a făcut la AS Roma, iar acum joacă la Cremonese, Floriani Mussolini este un produs al clubului Lazio, echipă pe care străbunicul său o simpatiza în timpul vieții.

Fotbalistul de 22 de ani a fost aruncat în lupă contra lui Inter, în deplasare, încă din primul minut. Fundaș de bandă dreaptă de meserie, el nu a putut face față forței „nerazzurrilor” și i-a lăsat locul în teren lui Barbier în minutul 75.

Cu cât a câștigat Inter în fața lui Cremonese

Inter a adăugat alte 3 puncte prețioase în zestrea sa. Echipa lui Cristi Chivu s-a impus cu scorul de 4-1 în fața lui Cremonese. Lautaro Martinez a deblocat tabela în minutul 6, pentru ca Bonny să facă 2-0 cu câteva minute înaintea pauzei.

Inter nu s-a oprit nici în repriza secundă și a lovit încă de 2 ori. Dimarco a marcat în minutul 55 din pasa lui Bonny, pentru ca peste alte 2 minute, același Bonny să îl servească și pe Barella. Oaspeții au marcat pe final prin Bonazzoli, în minutul 87.

Grație acestui succes, Inter a urcat temporar pe locul 1, cu 12 puncte, având un meci în plus față de celelalte adversare. Cremonese, în schimb, se află pe locul 8, cu 9 puncte. Echipa lui Chivu va juca etapa viitoare, după pauza competițională, pe terenul lui AS Roma.