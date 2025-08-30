Sport

Strănepotul lui Mussolini a debutat în Serie A, cu o victorie contra unui fotbalist român. Intrarea lui a fost decisivă

Romano Benito Floriani Mussolini a jucat primele minute la Cremonese în victoria echipei sale împotriva celor de la Sassuolo, scor 3-2
Catalin Oprea
30.08.2025 | 07:15
Strănepotul lui Mussolini a debutat în Serie A FOTO facebook

Italianul Romano Benito Floriani Mussolini, strănepotul dictatorului Benito Mussolini, și-a făcut debutul în Serie A. Produs al clubului Lazio, deși primii pași i-a făcut la AS Roma, Mussolini joacă acum la Cremonese, liderul surpriză din Serie A.

Strănepotul lui Mussolini e lider în Serie A

Romano Floriani (22 ani) a intrat în locul lui Zerbin în minutul 82 al meciului, la 2-2 pe tabela de marcaj. A jucat ca fundaș dreapta și a urcat de mai multe ori în atac, generând pericol în jumătatea adversă. La oaspeți, titular a fost românul Daniel Boloca.

De fapt, la una dintre incursiunile sale a distribuit o pasă de gol. Arbitrul meciului a anulat însă golul pentru un fault anterior. Ulterior însă, în minutul 92, el a devenit eroul echipei sale, provocând transformat de De Luca, care a făcut 3-2.

Cu această victorie, Cremonese este acum lider în Serie A, cu șase puncte din șase posibile, după două meciuri jucate. În prima etapă, Cremonese a provocat surpriza, învingând AC Milan, pe San Siro, scor 2-1.

Mătușa lui e Sophia Loren

Romano Floriani este al treilea copil al lui Mauro Floriani şi al politicienei italiene Alessandra Mussolini, fostă membră a Parlamentului European din partea partidului Forza Italia.

La rândul ei, aceasta este fiica Annei Maria Scicolone și a lui Romano Mussolini, al treilea fiu al liderului fascist interbelic al Italiei, Benito Mussolini. Il Duce a fost prim-ministru al Italiei între 1922 şi 1943, în urma unei lovituri de stat fasciste.

Spre deosebire de predecesorii săi, puștiul nu este deloc interesat de politică, ci doar de sport și muzică. Mătușa lui este Sophia Loren, o mare vedetă a cinematografiei italiene și mondiale.

1,4 milioane de euro, cota lui de piață

„Sunt aici pentru a juca fotbal. Numele meu de familie? A deranjat mai mult pe alţii decât pe mine. Este un nume greu pentru alţii, dar nu şi pentru mine”, a declarat Floriani Mussolini după ce a semnat cu Cremonese, echipă nou promovată în Serie A.

„Cu cât se vorbeşte mai puţin despre asta, cu atât mai bine. Sunt aici pentru a mă exprima pe teren, nimic altceva… Vreau să acumulez experienţă valoroasă în Serie A, să mă confrunt cu jucători mai experimentaţi şi să joc cât mai mult pentru a-mi demonstra abilităţile”, a mai spus fotbalistul de 22 de ani.

Romano Floriani Mussolini valorează, conform Transfermarkt, 1,4 milioane de euro. El a fost împrumutat de Lazio mai întâi la Pescara, apoi la Juve Stabia. Sezonul trecut a jucat 36 de meciuri pentru echipa din Serie B.

În celălalt meci din Serie A, AC Milan a învins în deplasare la Lecce, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Pulisic și Loftus Creek. Interul lui Cristi Chivu joacă mâine, de la ora 21.45, acasă cu Udinese. Genoa joacă tot mâine, pe teren prorpriu, cu Juventus, de la ora 19.30.

 

 

