Strângere de fonduri pentru un rugbyst ajuns în scaun cu rotile: ”Familia a vândut tot și a rămas pe zero”

Deși medicii i-au spus că se va recupera după operația suferită acum doi ani, sportivul de 33 de ani a rămas paralizat deoarece cadele medicale i-au greșit diagnosticul.

Ștefan Stan și-a a început cariera la juniorii celor de la Grivița, iar apoi a jucat la echipa Liceului Aurel Vlaicu, iar ultima dată a fost legitimat la Sportul Studențesc.

ADVERTISEMENT

Un rugbyst ajuns în scaun cu rotile are nevoie de ajutor

Deși a existat speranța că va putea merge din nou după operația suferit în 2019, recuperarea fostului rugbyst nu a mers așa cum trebuie și a ajuns acum să se deplasaze doar cu ajutorului unui scaun cu rotile.

Marcat de ceea ce i s-a întâmplat lui Ștefan Stan, afaceristul Ștefan Mandachi a decis să-i sară în ajutor și s-a implicat în campania de strângere de fonduri pentru ca fostul rugbyst să meargă la o clinică din Germania.

ADVERTISEMENT

El va dona o sumă de bani care să-l ajute pe Stan, însă cere ca și alți oameni să se impălice în această cauză nobilă pentru salvarea unui om ajuns într-o situație disperată.

Mesajul emonționant al lui Mandachi

”Ditamai stejarul… Rugbyst de 33 ani, sportiv puternic ca un tanc, a ajuns în scaun cu rotile! Omul are și o fetiță, iar copila stă mai mult singură de 2 ani, de când a început calvarul, el ajungând o legumă în urma unui accident.

Culmea culmilor: inițial i s-a spus că are măduva fracturată, dar de fapt omul are o problemă la terminațiile nevoase. Un diagnostic eronat. Acum are șansa să se recupereze și să meargă din nou.

ADVERTISEMENT

Condiția este să ajungă la o clinică din Germania. Familia a vândut tot și a rămas pe zero. Cu atât mai mult cu cât Ștefan zace pe paturi de spital în Târgu Mureș și nu are nicio posibilitate să producă bani.

Eu voi dona pentru el, și pe persoană fizică și din fundație, dar sumele necesare sunt mult mai mari. Facem un gest! Azi! Acum! Îi redăm șansa să-și crească fetița? E foarte util SHARE-ul tău, dar poți dona și bănuți, ai mai jos toate datele și numărul de telefon al soției (Artemys Artemis), care se zbate ca o tigroaică pentru el și pentru familia lor”, a scris Mandachi pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT

Foști colegi îi sar în ajutor

Pe Facebook există și un grup format din aproape 3.000 de membri care încearcă să strângă bani pentru a-l salva pe Ștefan Stan, însă suma necesară pentru deplaszarea în Germania este departe de a fi adunată.

Unul dintre sportivii care și-au scos la licitație tricoul pentru a-l ajuta pe Stan este -ul Cosmin Iliuță de la CSA Steaua, care e și component al echipei naționale a României.