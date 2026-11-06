Sport

Stranierii aflați în atenția lui Gică Hagi dau ultimul test înainte de duelurile României cu Bosnia și Polonia: Un ”tricolor” joacă vineri

Gabriel Neagu
06.11.2026 | 19:30
Stranierii aflati in atentia lui Gica Hagi dau ultimul test inainte de duelurile Romaniei cu Bosnia si Polonia Un tricolor joaca vineri
SPECIAL FANATIK
Cei 27 de stranieri aflați în atenția lui Hagi joacă ultimul meci înaintea ferestrei internaționale. sursa foto: profimedia
Cei 27 de jucători aflați pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru meciurile cu Bosnia și Polonia vor juca ultimul meci înaintea pauzei internaționale. Cele mai multe dueluri vor avea loc duminică.
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126 de fotbaliști români evoluează în campionate străine, iar o mare parte dintre aceștia evoluează în Europa și Asia. FANATIK vă oferă cele mai importante informații despre duelurile pe care jucătorii aflați în atenția echipei naționale a României le vor disputa în perioada 6-8 noiembrie 2026.

Programul complet al stranierilor aflați în atenția lui Gică Hagi

Duelurile decisive din Liga Națiunilor ”bat la ușă” pentru echipa națională, iar posibilii stranieri din lotul lui Gică Hagi au de trecut ultimul test înaintea convocării la prima reprezentativă a României. Cele mai multe partide se vor disputa duminică, 8 noiembrie, însă meciurile ”tricolorilor” se vor disputa și sâmbătă. Un duel este programat pentru ziua de vineri. Acesta este programul jucătorilor aflați în vizorul lui Gheorghe Hagi:

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Vineri, 6 noiembrie

  • De la ora 19:00: Gaziantep – Kasimpașa (Matei Ilie), SuperLiga Turciei

Sâmbătă, 7 noiembrie

  • De la ora 14:30: Bristol City (Lisav Eissat) – Norwich City, Championship
  • De la ora 16:00: Cagliari – Frosinone (Daniel Bîrligea), Serie A
  • De la ora 17:00: Lincoln City (Andrei Coubiș) – Exeter City, Championship
  • De la ora 18:15: Mantova (Rareș Ilie) – Hellas Verona, Serie B
  • De la ora 18:30: Al-Gharafa (Florinel Coman) – Al-Duhail, Qatar Stars League
  • De la ora 21:15: Widzew Lodz – Pogon Szczecin (Valentin Cojocaru), Ekstraklasa

Duminică, 8 noiembrie

  • De la ora 09:30: Yunnan Yukun (Andrei Burcă) – Wuhan Three Towns, SuperLiga Chinei
  • De la ora 09:30: Dalian Yingbo (Nicolae Stanciu) – Tianjin Jinmen Tiger, SuperLiga Chinei
  • De la ora 12:00: Rizespor (Valentin Mihăilă) – Erzurumspor, SuperLiga Turciei
  • De la ora 14:30: Heidenheim – Hannover 96 (Virgil Ghiță), 2.Bundesliga
  • De la ora 14:55: Al-Nasr (Marius Marin) – United FC, Liga Emiratelor Arabe Unite
  • De la ora 15:00: Corumspor (Andrei Borza) – Fenerbahce, SuperLiga Turciei
  • De la ora 16:00: Anorthosis Famagusta – Omonia Nicosia (Florin Tănase), SuperLiga Ciprului
  • De la ora 17:00: AEK Atena (Răzvan Marin) – Levadiakos, SuperLiga Greciei
  • De la ora 17:15: Real Sociedad – Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), La Liga
  • De la ora 17:30: Alanyaspor (Ianis Hagi) – Trabzonspor, SuperLiga Turciei
  • De la ora 17:45: SC Cambuur – PSV Eindhoven (Dennis Man), Eredivisie
  • De la ora 18:30: Legia Varșovia (Otto Hindrich) – Rakow (Bogdan Racovițan), Ekstraklasa
  • De la ora 19:00: Pafos (Vlad Dragomir) – Omonia 29is Maiou, SuperLiga Ciprului
  • De la ora 19:30: Levante – Celta Vigo (Ionuț Radu), La Liga
  • De la ora 19:30: Genk – Union Saint-Gilloise (Darius Olaru), Jupiler League
  • De la ora 20:00: Vitória Guimarães (Tony Strata) – FC Porto, Liga Portugal
  • De la ora 20:00: Vasas – Ferencváros (Marius Marin), Nemzeti Bajnoksag
  • De la ora 21:45: Fiorentina (Radu Drăgușin) – Juventus, Serie A
  • De la ora 22:30: Estrela Amadora (Ianis Stoica) – Benfica, Liga Portugal

România este codașă în Liga Națiunilor

România se află pe ultimul loc în a doua urnă valorică a Ligii Națiunilor. ”Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate în actuala ediție a competiției și au nevoie de două victorii pentru a scăpa de retrogradarea în al treilea eșalon al competiției. Pentru a reuși acest lucru, Polonia, ocupanta locului 3 cu 4 puncte, trebuie să piardă la București și să obțină maximum un punct din confruntarea cu Suedia.

Misiunea elevilor lui Gică Hagi pare complicată, ținând cont că Polonia a administrat României cea mai dură înfrângere în grupa de Liga Națiunilor: 6-0. De asemenea, ”tricolorii” au cedat împotriva Suediei, în două rânduri, 1-2 și 0-1, dar și împotriva Bosniei, 2-4. Acesta este clasamentul complet al Grupei H:

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  1. Suedia (7-3) – 10 puncte
  2. Bosnia (6-3) – 8 puncte
  3. Polonia (7-4) – 4 puncte
  4. România (3-13) – 0 puncte
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