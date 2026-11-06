Stranierii aflați în atenția lui Gică Hagi dau ultimul test înainte de duelurile României cu Bosnia și Polonia: Un ”tricolor” joacă vineri

ADVERTISEMENT

126 de fotbaliști români evoluează în campionate străine, iar o mare parte dintre aceștia evoluează în Europa și Asia. FANATIK vă oferă cele mai importante informații despre duelurile pe care le vor disputa în perioada 6-8 noiembrie 2026.

Programul complet al stranierilor aflați în atenția lui Gică Hagi

Duelurile decisive din Liga Națiunilor ”bat la ușă” pentru echipa națională, iar posibilii stranieri din lotul lui Gică Hagi au de trecut ultimul test înaintea convocării la prima reprezentativă a României. Cele mai multe partide se vor disputa duminică, 8 noiembrie, însă meciurile ”tricolorilor” se vor disputa și sâmbătă. Un duel este programat pentru ziua de vineri. Acesta este programul jucătorilor aflați în vizorul lui Gheorghe Hagi:

ADVERTISEMENT

Vineri, 6 noiembrie

De la ora 19:00: Gaziantep – Kasimpașa (Matei Ilie), SuperLiga Turciei

Sâmbătă, 7 noiembrie

De la ora 14:30: Bristol City (Lisav Eissat) – Norwich City, Championship

De la ora 16:00: Cagliari – Frosinone (Daniel Bîrligea), Serie A

De la ora 17:00: Lincoln City (Andrei Coubiș) – Exeter City, Championship

De la ora 18:15: Mantova (Rareș Ilie) – Hellas Verona, Serie B

De la ora 18:30: Al-Gharafa (Florinel Coman) – Al-Duhail, Qatar Stars League

De la ora 21:15: Widzew Lodz – Pogon Szczecin (Valentin Cojocaru), Ekstraklasa

Duminică, 8 noiembrie

De la ora 09:30: Yunnan Yukun (Andrei Burcă) – Wuhan Three Towns, SuperLiga Chinei

De la ora 09:30: Dalian Yingbo (Nicolae Stanciu) – Tianjin Jinmen Tiger, SuperLiga Chinei

De la ora 12:00: Rizespor (Valentin Mihăilă) – Erzurumspor, SuperLiga Turciei

De la ora 14:30: Heidenheim – Hannover 96 (Virgil Ghiță), 2.Bundesliga

De la ora 14:55: Al-Nasr (Marius Marin) – United FC, Liga Emiratelor Arabe Unite

De la ora 15:00: Corumspor (Andrei Borza) – Fenerbahce, SuperLiga Turciei

De la ora 16:00: Anorthosis Famagusta – Omonia Nicosia (Florin Tănase), SuperLiga Ciprului

De la ora 17:00: AEK Atena (Răzvan Marin) – Levadiakos, SuperLiga Greciei

De la ora 17:15: Real Sociedad – Rayo Vallecano (Andrei Rațiu), La Liga

De la ora 17:30: Alanyaspor (Ianis Hagi) – Trabzonspor, SuperLiga Turciei

De la ora 17:45: SC Cambuur – PSV Eindhoven (Dennis Man), Eredivisie

De la ora 18:30: Legia Varșovia (Otto Hindrich) – Rakow (Bogdan Racovițan), Ekstraklasa

De la ora 19:00: Pafos (Vlad Dragomir) – Omonia 29is Maiou, SuperLiga Ciprului

De la ora 19:30: Levante – Celta Vigo (Ionuț Radu), La Liga

De la ora 19:30: Genk – Union Saint-Gilloise (Darius Olaru), Jupiler League

De la ora 20:00: Vitória Guimarães (Tony Strata) – FC Porto, Liga Portugal

De la ora 20:00: Vasas – Ferencváros (Marius Marin), Nemzeti Bajnoksag

De la ora 21:45: Fiorentina (Radu Drăgușin) – Juventus, Serie A

De la ora 22:30: Estrela Amadora (Ianis Stoica) – Benfica, Liga Portugal

România este codașă în Liga Națiunilor

România se află pe ultimul loc în a doua urnă valorică a Ligii Națiunilor. ”Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate în actuala ediție a competiției și au nevoie de două victorii pentru a scăpa de retrogradarea în al treilea eșalon al competiției. Pentru a reuși acest lucru, Polonia, ocupanta locului 3 cu 4 puncte, trebuie să piardă la București și să obțină maximum un punct din confruntarea cu Suedia.

Misiunea elevilor lui Gică Hagi pare complicată, ținând cont că . De asemenea, ”tricolorii” au cedat împotriva Suediei, în două rânduri, 1-2 și 0-1, dar și împotriva Bosniei, 2-4. Acesta este clasamentul complet al Grupei H:

ADVERTISEMENT