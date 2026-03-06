Stranierii convocați la naționalele U21 și U20 pentru meciurile din martie. Costin Curelea aduce un jucător de la Inter

ADVERTISEMENT

Luna martie este una plină pentru echipele naționale ale României. Cum arată listele preliminare cu stranierii convocați la U21 și U20 pentru partidele care le vor avea de jucat în luna martie.

Lista preliminară a stranierilor pentru naționalele U21 și U20

Reprezentativa U21 a României își continuă drumul în preliminariile EURO 2027. Pentru jocurile cu Kosovo și San Marino, selecționerul Costin Curelea a convocat de principiu 7 jucători care evoluează în străinătate.

Fotbaliștii aflați pe listă sunt Tony Strata (Vitoria Guimaraes | Portugalia), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Robert Jălade (Sevilla | Spania) și Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Trebuie remarcat că atacantul Ioan Vermeșan se află și pe pentru barajul în vedera calificării la Cupa Mondială, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Dacă acesta nu va fi păstrat la naționala mare, atunci el va ajunge sub comanda lui Curelea.

”Tricolorii” ocupă locul 4 în grupa A din preliminarii, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la 3 puncte de Finlanda și la 8 puncte în spatele Spaniei, înaintea ”dublei” de la finalul lunii martie.

Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Priștina)

Marți, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion ”Eugen Popescu”, Târgoviște)

Adrian Iencsi a chemat doar 4 stranieri la U20

Formația U20 a României urmează să întâlnească Polonia și Elveția, în ultimele meciuri din stagiunea 2025-2026 a Ligii Elitelor. Pentru aceste întâlniri, selecționerul Adrian Iencsi a trimis telegrame preliminare pentru 4 stranieri.

Aceștia sunt Emanuel Marincău (Mainz | Germania), Raul Marița (Greuther Furth | Germania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange | Luxemburg) și Jason Kodor (Lecce | Italia). La fel ca și la U21, lista finală cu jucătorii convocați va fi anunțată ulterior, existând posibilitatea că nu toți stranierii să facă parte din lotul care va fi completat cu fotbaliști din campionatul intern.

Programul meciurilor naționalei U20 pentru luna martie este următorul:

Vineri, 27 martie, ora 17:30: România U20 – Polonia U20 (Stadion ”Eugen Popescu”, Târgoviște)

Marți, 31 martie, ora 13:30: Elveția U20 – România U20 (Stadion ”Copet”, Vevey)

Prețul biletelor la meciurile naționalelor U21 și U20

FRF a decis ca partidele pe care naționale U21 și U20 ale României le vor juca pe teren propriu în luna martie să se dispute la Târgoviște și a anunțat că .

Astfel, un tichet va costa între 20 și 30 de lei, în funcție de zona din stadion. În plus, federalii au venit cu o ofertă de nerefuzat pentru tinerii fani. Un bilet pentru cei cu vârsta între 15 și 24 ani va fi doar 10 lei.