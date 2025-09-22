Sport

Stranierii convocați pentru meciurile naționalelor U20 și U21. Costin Curelea și Adrian Iencsi se bazează pe jucători de la Inter și AC Milan!

Alex Bodnariu
22.09.2025 | 17:11
Luna octombrie e una plină pentru reprezentativele de juniori ale României. Selecționatele U20 și U21 vor juca meciuri tari, iar Costin Curelea și Adrian Iencsi au transmis deja lista cu stranierii convocați. Lotul oficial urmează să fie anunțat peste câteva zile.

Naționala U21. două meciuri de foc în luna octombrie. Pe cine a convocat Costin Curelea

Naționala de juniori U21 a României va juca, în luna octombrie, un amical tare cu Serbia, apoi își va continua parcursul din preliminariile Campionatului European. Tricolorii vor înfrunta selecționata statului Cipru pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Selecționerul Costin Curelea se va baza pe doar cinci stranieri pentru partidele cu Serbia și Cipru din luna octombrie. El a apelat la serviciile jucătorilor Vlad Răfăilă (Real Betis/Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães/Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan/Italia), Antonio David (Internazionale Milano/Italia) și Rareș Burnete (Juve Stabia/Italia).

„Pe lista finală, ce va fi comunicată înaintea reunirii, se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din campionatul intern”, a transmis Federația Română de Fotbal într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Două dueluri cu Cehia programate pentru naționala U20

În schimb, Adrian Iencsi, selecționerul naționalei U20 a României, merge pe o strategie diferită. Antrenorul se bazează mult pe fotbaliști proveniți din campionatele din afara țării. Tehnicianul a convocat nu mai puțin de 11 stranieri. Este vorba despre: Emanuel Marincău (FSV Mainz/Germania), Raul Marița (Greuther Fürth II/Germania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange/Luxemburg), Filip Oprea (Åsane/Norvegia), Andrei Florea (MŠK Žilina/Slovacia), Denis Sandro (Sassuolo/Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II/SUA), Robert Jălade (Sevilla B/Spania), Luca Szimionaș (Verona/Italia), Ioan Vermeșan (Verona/Italia) și Jason Kodor (Lecce/Italia).

Pe 10 și 13 octombrie, reprezentativa U20 a României va juca două amicale cu Cehia. Primul se va desfășura pe stadionul „Concordia Chiajna”, iar cel de-al doilea va avea loc la Centrul Național de Fotbal Buftea.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
