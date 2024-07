Stranierii cu inimă de român. Născuți pe alte meleaguri, ei ne reprezintă la Jocurile Olimpice de la Paris!

, 26 iulie și 11 august, la Paris. Țara noastră sărbătorește centenarul în ceea ce privește prezențele oficiale la Jocurile Olimpice. Prima apariție a tricolorului nostru pe „catarge” olimpice a avut loc la ediția din 1924, care s-a desfășurat… tot la Paris! Începând din 1924, sportivii români au lipsit doar la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 1932 la Los Angeles și în 1948 la Londra.

Trei atlete născute în Kenya aleargă pentru medalii…românești!

În 2024, 107 sportivi vor reprezenta România la diverse discipline. În rândurile care urmează, FANATIK vă prezintă povestea atleților din străinătate care au fost naturalizați și care vor încerca să aducă medalii pentru țara noastră.

La atletism, proba pe șosea și pistă, România va fi reprezentată de 4 sportive. Este vorba despre Andreea Miklos (400 m), Stella Rutto (3.000 m obstacole), Delvine Relin Meringor (maraton) și Joan Chelimo Melly (maraton). Ultimele trei au venit direct din Kenya și au fost naturalizate pentru a încerca să aducă medalii românești de la Paris.

Joan Chelimo Melly (33 de ani) este antrenată de Carol Șanta, un antrenor român care a ajuns în Kenya în 2011, fiind la vremea respectivă sub contract cu federaţia din Turcia şi coordona pregătirea atleţilor din Țara Semilunei.

Apoi a lucrat pe cont propriu cu sportivii pe care i-a ales. Iar cu Joan Chelimo Melly a început să colaboreze în 2017. Legitimată la CS Dinamo, sportiva de origine kenyană nu a avut ocazia să alerge pentru ţara natală, aşa că alegerea de a reprezenta România a venit natural, mai ales că familia Șanta a „adoptat-o”.

Joan Chelimo Melly a stabilit mai multe recorduri naţionale, inclusiv la maraton, unde a depăşit performanţa Constantinei Diţă. În acest an, a doborât recordul naţional şi la semimaraton, reuşind să câştige concursul de la Paris cu timpul de 1 oră 6 minute şi 57 de secunde. după ce a încheiat maratonul de la Valencia cu timpul de 2:24:16. Ea a primit cetățenia română în primăvara lui 2021 și este eligibilă să reprezintă țara noastră în competițiile majore începând cu data de 3 iulie 2024.

Drumul spre success n-a fost unul deloc simplu. În țara natală, Joan a locuit pentru multă vreme într-o baracă improvizată doar pentru a fi în locul unde o oportunitate ar putea să apară mai ușor. Se întâmpla la Kaptagat, o altă Mecca a atletismului kenyan. Nu-și permitea taxa de 100 de dolari pe lună pentru a putea sta în campus, în tabăra de antrenament alături de atleții consacrați.

Însărcinată și dată afară din casă!

Joan câștiga un dolar pe zi, vânzând mangal (n.r. – un tip de cărbune) din ușă în ușă și așteptând o scânteie și în performanțele ei sportive. Întâlnirea cu Șanta a transformat-o dintr-o alergătoare promițătoare de semi-maraton într-o atletă de top.

Lupta lui Joan are și o motivație personală. Ea însăși s-a desprins greu dintr-o relație toxică. S-a întâmplat în urmă cu aproape 8 ani. Participa deja la competiții în Europa și a rămas însărcinată. Partenerul ei a dat-o afară din casă! Avea 25 de ani când a rămas pe drumuri și a adus pe lume un copil în afara unei căsătorii, un alt stigmat social în comunitatea din care provine. S-a întors pentru o vreme acasă la părinți pentru a-și proteja copilul, pe nume Ariana Kechei, care a venit pe lume în 2015.

Joan s-a apucat de alergat la 14 ani. Era singura adolescentă din satul ei care visa să devină atletă, fapt care trecea drept o bizarerie, într-o comunitate în care tinerele erau îndrumate să se mărite cât mai repede și cât mai… profitabil.

Majoritatea mergea la școală în picioarele goale. Îi invidiam teribil pe cei mai bogați care aveau cu ce să se încalțe. Pentru mine rămâne ca o traumă amintirea momentelor când trebuia să merg la baie la școală și condițiile de igienă nu erau chiar ideale, îmi era efectiv groază că trebuie să intru acolo desculță!” – Joan Chelimo Melly

De ce România?

Stella Rutto e legitimată și ea la CS Dinamo. după ce şi-a îndeplinit baremul în proba de 3.000 de metri obstacole la Campionatele Europene de atletism de la Roma, cu timpul de 9:22,36 min, record personal. Naturalizată în februarie 2022, Stella se pregătește la clubul din „Ștefan cel Mare” sub îndrumarea aceluiași Carol Șanta.

La fel ca Joan, Stella Rutto (27 de ani) a simțit că România este un loc care pe lângă performanța sportivă, le poate asigura și o viață frumoasă.

„Cred că oamenii care au înțeles de ce sunt aici și ce pot face eu pentru a mă revanșa față de România mă susțin și mă apreciază. Sper ca peste câțiva ani să fim bucuroși cu toții și să fim de acord că aceasta a fost o decizie bună, în urma performanțelor mele”, spune Stella Rutto.

Mămăliga, mâncarea preferată

Delvine Relin Meringor (31 de ani) a fost prima sportivă din România care s-a calificat la Jocurile Olimpice. Antrenată de Valentin Anghel, la CSA Steaua, Delvine a terminat pe locul al treilea maratonul de la Barcelona, cu timpul de 2:20:48, îndeplinind astfel baremul olimpic.

„Am avut o bună oportunitate. În Kenya, sunt foarte mulți atleți și nu aveam vreo șansă. Sunt fericită să reprezint România. Sunt fericită aici, deoarece mâncarea este similară cu cea din Kenya, mai ales mămăliga. Deja m-am gândit să mă mult cu toată familia în România. Soțul meu a fost de multe ori aici să vadă meciuri de fotbal. Dar, mai întâi sper să aduc o mulțime de medalii împreuna cu celelalte colege la Jocurile Olimpice”, este optimistă Delvine Relin Meringor

Limba română este, pentru toate trei, factorul cu care încă nu s-au acomodat întru totul. Ele fac eforturi în acest sens și încearcă să învețe pe zi ce trece cât mai multe cuvinte.

Dorul de familie este resimțit puternic, dar acestea spun că unul dintre motivele pentru care muncesc este de a-și aduce aproape familiile.

Alți sportivi naturalizați care vor lupta pentru „tricolor”

Cele trei atlete din Kenya nu sunt singurele sportive naturalizate care vor fi… românce la Jocurile de la Paris. În competiția de canotaj, proba de canoe, România va fi reprezentată de 3 sportivi, însoțiți de antrenorul Florin Popescu. Este vorba despre Cătălin Chirilă, Oleg Nuță și Ilie Sprincean. Pentru echipajul Nuță – Sprincean, Paris 2024 reprezintă debutul la Jocurile Olimpice. Născuți peste Prut, „în Moldova cea bătrână”, cum spune poetul Şt. O. Iosif și cântă îndrăgitul Mircea Vintilă, cei doi s-au calificat la Jocuri și își doresc să câștige medalie pentru România. Moldovenii și-au procurat „permisele” olimpice după ce s-au clasat pe locul 6 în finala de canoe dublu 500 de metri la Campionatele Mondiale de la Duisburg. Primele 8 ambarcațiuni au obținut calificarea la JO 2024.

Unul dintre moldovenii noștri a fost șofer de tir

România speră să reînnoade şirul medaliilor la caiac-kanoe, la Jocurile Olimpice de la Paris. Ultimele medalii ale României au venit în 2000, la Sydney, când Florin Popescu și Mitică Pricop au adus aurul la C2-1000 m și bronzul la C2-500 m. Pe urmele lor vor să calce Ilie Sprincean și Oleg Nuță.

La un moment dat, niciunul dintre ei nu mai credea că își poate realiza visul olimpic, iar Ilie Sprincean chiar a renunțat la sport și a plecat în Germania pentru a fi… șofer de camion! Câțiva ani mai târziu, acum, ambii sunt calificaţi la Jocurile Olimpice și au pus ochii pe medaliile din cel mai prețios metal.

înapoi în sportul pe care l-a iubit de mic şi, câţiva ani mai târziu, la Jocurile Olimpice.

„Am ajuns să concurez pentru România datorită unui prieten, Oleg Nuţă. El a venit că concureze pentru România, a ajuns cu un an mai devreme decât mine. Eu eram în Germania, lucram acolo şi vorbeam foarte des la telefon. Eu voiam să mai fac sport, îmi place acest sport, iar cu timpul el m-a convins să vin după el în România şi uite că am reuşit să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Am avut o perioadă de doi ani şi jumătate în Germania, unde am fost şofer de tir. Atunci nu am mai făcut niciun fel de antrenamente specifice pentru canoe, dar făceam pregătire fizică. Cam de trei ori pe săptămână, câte o oră şi jumătate de antrenament, ca să mă menţin în formă. Când am plecat în Germania, nici nu mă mai gândeam că voi face vreodată sport de performanţă.

Datorită lui Oleg, m-am întors în România. În aceşti doi ani şi jumătate, nu a încetat gândul că vreau să fac sport şi încă visam să merg la Jocurile Olimpice. În adâncul sufletului, aveam o părticică ascunsă… îmi doream să încerc încă o dată, a doua, a treia oară, să mă calific la Jocurile Olimpice. Presupun că m-am mai maturizat şi mă uit cu alţi ochi la ceea ce se întâmplă în lume şi în sport. Cred că asta s-a întâmplat, m-am maturizat”, a povestit Ilie Sprincean.

Vom avea o turcoaică la yachting și un francez la triatlon

România va avea o sportivă de alte origini și la yachting. Este vorba despre Ebru Bolat, o româncă de origine turcă. În vârstă de 24 de ani, Ebru a obținut biletele pentru Paris la Regata de la Hyeres din acest an.

Ultimul, dar nu cel din urmă este Felix Duchampt (34 de ani). Triatlonistul franco-român va reprezenta România pentru a doua oară la rând la Jocurile Olimpice, după ce a participat și la Tokyo. El s-a calificat la Paris în baza punctelor acumulate în ierarhia mondială individuală., unde a fost clasat pe poziția 59.

Exemplul Albert Saritov

Toti cei șapte sportivi care nu sunt 100% români, dar vor lupta pentru „tricolor” la JO 2024, vor încerca să egaleze performanța lui Albert Saritov. Născut în Rusia, Saritov a luat medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2016, fiind primul sportiv naturalizat care a participat pentru România la JO și primul naturalizat român care a obținut o medalie al această competiție.

107 sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Paris

309 medalii a câștigat țara noastră în 100 de ani de participări la JO