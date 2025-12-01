Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Stranierii Oțelului, mesaj special de 1 decembrie înainte de meciul din Cupa României Betano cu Csikszereda. Video

Fotbaliștii străini de la Oțelul Galați au transmis un mesaj special de Ziua Națională a României, înainte de partida pe care o vor disputa pe terenul celor de la Csikszereda.
Bogdan Mariș
01.12.2025 | 20:30
Stranierii Otelului mesaj special de 1 decembrie inainte de meciul din Cupa Romaniei Betano cu CsikszeredaVideo
ULTIMA ORĂ
Jucătorii străini de la Oțelul au transmis un mesaj special de 1 decembrie. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Fotbaliștii celor de la Oțelul Galați se pregătesc pentru duelul din grupa C a Cupei României Betano contra celor de la Csikszereda, care se va disputa marți, de la ora 17:00, la Miercurea Ciuc. De Ziua Națională a României, formația din Superligă a postat un clip video pe rețelele sociale, în care jucătorii străini din lot transmit un mesaj special.

Stranierii Oțelului, mesaj special de 1 decembrie înainte de meciul cu Csikszereda

10 dintre cei 13 stranieri din lotul celor de la Oțelul au transmis un mesaj special de 1 decembrie: „La mulți ani, România!”. În clipul video postat pe pagina oficială a clubului apar portughezii Joao Lameira, Pedro Nuno, Andrezinho, Paulinho și Ne Lopes, brazilianul Conrado, croatul Diego Zivulic, bulgarul Milen Zhelev și doi fotbaliști care reprezintă Insulele Capului Verde, Joao Paulo și Patrick.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii antrenați de Laszlo Balint au suferit un eșec în etapa 18 din Superliga, 0-1 pe terenul lui Dinamo, iar marți, de la ora 17:00, vor evolua la Miercurea Ciuc împotriva celor de la Csikszereda, în etapa a doua din grupa C a Cupei României Betano. În prima rundă, gălățenii au făcut un pas greșit, 3-3 pe terenul lui Sporting Liești, formație din Liga 3.

Ce a declarat Laszlo Balint înainte de Csikszereda – Oțelul

Antrenorul Laszlo Balint a prefațat duelul pe care gălățenii îl vor disputa la Miercurea Ciuc. „Este a doua deplasare consecutivă pentru noi, dar acesta este programul și trebuie să găsim soluții în așa fel încât să aliniem o echipă competitivă. Ne dorim foarte mult să facem un joc bun și să câștigăm, orice alt rezultat ne compromite șansele de a ieși din această grupă a Cupei României.

ADVERTISEMENT
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei...
Digi24.ro
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

E clar că vor exista schimbări în echipă, suntem obligați, ținând cont de faptul că vor fi trei meciuri în decurs de șase zile. Urez tuturor românilor o sărbătoare liniștită, la mulți ani și să ne vedem sănătoși și cu bine”, a declarat tehnicianul. Acesta a activat la Csikszereda în sezonul 2017-2018, când echipa se afla în Liga 3.

ADVERTISEMENT
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și...
Digisport.ro
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”

„Legea Novak”, o problemă pentru Oțelul?

Oțelul ocupă locul 3 în Superligă într-un clasament al echipelor cu cel mai mare procentaj de jucători străini în lot, iar acest lucru ar putea deveni o problemă serioasă pentru gălățeni, în cazul în care „Legea Novak” va fi promulgată de președintele Nicușor Dan. Aceasta prevede că echipele din sportul românesc ar fi nevoite să folosească jucători autohtoni în proporție de cel puțin 40% pe parcursul întâlnirilor oficiale.

Antrenorul Laszlo Balint a comentat această posibilitate la finalul meciului cu Dinamo. „Deocamdată este o lege care nu este aprobată. În momentul în care o să fie aprobată, e clar că la nivel de club va trebui să existe o analiză. Nu aș vrea să mă pronunț, dar sunt jucători străini, inclusiv la noi, care au contracte multi-anuale, ori această lege s-ar reflecta destul de drastic și în bugetele cluburilor. Nu știu dacă suntem singurii în această situație”, a declarat Laszlo Balint pentru Digi Sport.

ADVERTISEMENT
2.55 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul Csikszereda - Oțelul din Cupa României Betano
Ungurii, primele reacții după ce Andre Duarte a semnat cu FCSB. “S-a terminat!”
Fanatik
Ungurii, primele reacții după ce Andre Duarte a semnat cu FCSB. “S-a terminat!”
Ziua Națională a României, sărbătorită pe Cluj Arena de ”șepcile roșii”. Spectacolul galeriei...
Fanatik
Ziua Națională a României, sărbătorită pe Cluj Arena de ”șepcile roșii”. Spectacolul galeriei la U Cluj – Universitatea Craiova. Video
Câți bani a adunat Mihai Neșu din donațiile oamenilor pentru construirea Complexului de...
Fanatik
Câți bani a adunat Mihai Neșu din donațiile oamenilor pentru construirea Complexului de Recuperare ”Sfântul Nectarie”. Suma e una uriașă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
iamsport.ro
ȘOCANT! Anca Alexandrescu, pe cale să-i strice pronosticul lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!