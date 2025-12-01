Stranierii Oțelului, mesaj special de 1 decembrie înainte de meciul din Cupa României Betano cu Csikszereda. Video

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii celor de la Oțelul Galați se pregătesc pentru duelul din grupa C a Cupei României Betano contra celor de la Csikszereda, care se va disputa marți, de la ora 17:00, la Miercurea Ciuc. De Ziua Națională a României, formația din Superligă a postat un clip video pe rețelele sociale, în care jucătorii străini din lot transmit un mesaj special.

Stranierii Oțelului, mesaj special de 1 decembrie înainte de meciul cu Csikszereda

10 dintre cei 13 stranieri din lotul celor de la Oțelul au transmis un mesaj special de 1 decembrie: „La mulți ani, România!”. În clipul video postat pe apar portughezii Joao Lameira, Pedro Nuno, Andrezinho, Paulinho și Ne Lopes, brazilianul Conrado, croatul Diego Zivulic, bulgarul Milen Zhelev și doi fotbaliști care reprezintă Insulele Capului Verde, Joao Paulo și Patrick.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii antrenați de Laszlo Balint au suferit un eșec în , 0-1 pe terenul lui Dinamo, iar marți, de la ora 17:00, vor evolua la Miercurea Ciuc împotriva celor de la Csikszereda, în etapa a doua din grupa C a Cupei României Betano. În prima rundă, gălățenii au făcut un pas greșit, 3-3 pe terenul lui Sporting Liești, formație din Liga 3.

Ce a declarat Laszlo Balint înainte de Csikszereda – Oțelul

Antrenorul Laszlo Balint a prefațat duelul pe care gălățenii îl vor disputa la Miercurea Ciuc. „Este a doua deplasare consecutivă pentru noi, dar acesta este programul și trebuie să găsim soluții în așa fel încât să aliniem o echipă competitivă. Ne dorim foarte mult să facem un joc bun și să câștigăm, orice alt rezultat ne compromite șansele de a ieși din această grupă a Cupei României.

ADVERTISEMENT

E clar că vor exista schimbări în echipă, suntem obligați, ținând cont de faptul că vor fi trei meciuri în decurs de șase zile. Urez tuturor românilor o sărbătoare liniștită, la mulți ani și să ne vedem sănătoși și cu bine”, a declarat tehnicianul. Acesta a activat la Csikszereda în sezonul 2017-2018, când echipa se afla în Liga 3.

ADVERTISEMENT

„Legea Novak”, o problemă pentru Oțelul?

Oțelul ocupă locul 3 în Superligă într-un clasament al echipelor cu cel mai mare procentaj de jucători străini în lot, iar acest lucru ar putea deveni o problemă serioasă pentru gălățeni, în cazul în care „Legea Novak” va fi promulgată de președintele Nicușor Dan. Aceasta prevede că echipele din sportul românesc ar fi nevoite să folosească jucători autohtoni în proporție de cel puțin 40% pe parcursul întâlnirilor oficiale.

. „Deocamdată este o lege care nu este aprobată. În momentul în care o să fie aprobată, e clar că la nivel de club va trebui să existe o analiză. Nu aș vrea să mă pronunț, dar sunt jucători străini, inclusiv la noi, care au contracte multi-anuale, ori această lege s-ar reflecta destul de drastic și în bugetele cluburilor. Nu știu dacă suntem singurii în această situație”, a declarat Laszlo Balint pentru .