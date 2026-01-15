Sport

Straniu! Ce a postat soția lui Kurt Zouma la plecarea fotbalistului din România. Foto

Postarea făcută de Sofia Zouma, soția fostului jucător de la CFR Cluj, pe rețele de socializare. Partenera fotbalistului a avut un mesaj special pentru România.
Alex Bodnariu
15.01.2026 | 09:17
Straniu Ce a postat sotia lui Kurt Zouma la plecarea fotbalistului din Romania Foto
Soția lui Kurt Zouma și-a luat rămas bun de la România
ADVERTISEMENT

Kurt Zouma, fundașul central cu un trofeu UEFA Champions League în palmares, a plecat de la CFR Cluj. Aventura stoperului francez în Gruia a fost una scurtă și cu puține realizări. Partenera sa de viață și-a luat rămas-bun de la România prin intermediul unei fotografii postate pe rețelele de socializare.

Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj. Transfer ratat pentru ardeleni

În vară, ardelenii credeau că au dat lovitura cu transferul lui Kurt Zouma. În Gruia ajungea un fotbalist cu un CV impresionant, cu sute de meciuri jucate în Premier League și în cupele europene, dar și cu trofee câștigate la cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Totuși, transferul a fost unul riscant, având în vedere problemele medicale cu care Kurt Zouma s-a confruntat în ultimii ani, iar, din păcate, mutarea s-a dovedit una nereușită. Fundașul central a jucat puțin pentru CFR Cluj și, până la urmă, și-a reziliat unilateral contractul cu clubul, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Soția lui Kurt Zouma și-a luat rămas-bun de la România

Zouma a venit în România alături de întreaga familie. Băieții săi au jucat pentru o perioadă fotbal la academia celor de la CFR Cluj, însă acum își iau rămas-bun de la țara noastră. Sandra, soția fotbalistului, a postat o fotografie interesantă pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe...
Digi24.ro
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război

„La revedere, Cluj-Napoca! O ședere scurtă, dar plină de amintiri frumoase. Un oraș incredibil, cu suflete minunate. Mulțumim, România!”, a scris Sandra Zouma pe contul ei oficial de social media.

ADVERTISEMENT
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de...
Digisport.ro
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Soția lui Kurt Zouma și-a luat rămas bun de la România
Soția lui Kurt Zouma și-a luat rămas bun de la România

Poza a atras rapid atenția, însă nu printr-un cadru clasic din centrul orașului sau dintr-un loc „instagramabil”. În locul unei imagini elegante din inima Clujului, Sandra Zouma a ales să surprindă o zonă atipică, postând o fotografie realizată lângă o distilerie de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca.

Este Adrian Șut, într-adevăr, o pierdere pentru FCSB?! Verdict necruțător în direct: „Îl...
Fanatik
Este Adrian Șut, într-adevăr, o pierdere pentru FCSB?! Verdict necruțător în direct: „Îl dădeam și eu în secunda 1”
Barajul Turcia – România, în pericol? Totul stă în mâinile lui Donald Trump
Fanatik
Barajul Turcia – România, în pericol? Totul stă în mâinile lui Donald Trump
Cum au reacționat spaniolii, după ce fostul jucător din Superliga României a eliminat-o...
Fanatik
Cum au reacționat spaniolii, după ce fostul jucător din Superliga României a eliminat-o pe Real Madrid din Cupă: „El este eroul” / „Călăul lor”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata,...
iamsport.ro
Nicu Gheară a dat ordinul: 'Te duci și faci echipă acolo' / ”Gata, tată!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!