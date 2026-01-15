Straniu! Ce a postat soția lui Kurt Zouma la plecarea fotbalistului din România. Foto

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma, fundașul central cu un trofeu UEFA Champions League în palmares, a plecat de la CFR Cluj. Aventura stoperului francez în Gruia a fost una scurtă și cu puține realizări. Partenera sa de viață și-a luat rămas-bun de la România prin intermediul unei fotografii postate pe rețelele de socializare.

Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj. Transfer ratat pentru ardeleni

În vară, ardelenii credeau că au dat lovitura cu transferul lui Kurt Zouma. În Gruia ajungea un fotbalist cu un CV impresionant, cu sute de meciuri jucate în Premier League și în cupele europene, dar și cu trofee câștigate la cel mai înalt nivel.

Totuși, transferul a fost unul riscant, având în vedere problemele medicale cu care Kurt Zouma s-a confruntat în ultimii ani, iar, din păcate, mutarea s-a dovedit una nereușită. .

Soția lui Kurt Zouma și-a luat rămas-bun de la România

Băieții săi au jucat pentru o perioadă fotbal la academia celor de la CFR Cluj, însă acum își iau rămas-bun de la țara noastră. Sandra, soția fotbalistului, a postat o fotografie interesantă pe rețelele de socializare.

„La revedere, Cluj-Napoca! O ședere scurtă, dar plină de amintiri frumoase. Un oraș incredibil, cu suflete minunate. Mulțumim, România!”, a scris Sandra Zouma pe contul ei oficial de social media.

Poza a atras rapid atenția, însă nu printr-un cadru clasic din centrul orașului sau dintr-un loc „instagramabil”. În locul unei imagini elegante din inima Clujului, Sandra Zouma a ales să surprindă o zonă atipică, postând o fotografie realizată lângă o distilerie de pe Calea Baciului din Cluj-Napoca.