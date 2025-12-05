Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a învățat el pe unde a fost”

Filipe Coelho, cel care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, încearcă să schimbe puțin strategia la echipă, dezvăluie oficialul grupării din Bănie.
Mihai Alecu
05.12.2025 | 09:00
Strategia cu care Filipe Coelho vrea sa tempereze vestiarul cu greutate al Universitatii Craiova Asa a invatat el pe unde a fost
EXCLUSIV FANATIK
Înlocuitorul lui Rădoi, strategie diferită la Craiova
ADVERTISEMENT

Tensiunea ce a fost în jurul Universității Craiova în acest sezon, alimentată de multe ori de dorința lui Mirel Rădoi de a pleca, pare că nu mai există la trupa din Bănie după schimbarea antrenorului.

Ce schimbare a făcut Filipe Coelho după ce l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu dezvăluie că tehnicianul portughez încearcă să mizeze foarte mult pe lucrurile pozitive și bune pe care jucătorii le fac, iar greșelile sau părțile negative nu mai sunt scoase în evidență așa stringent ca în trecut.

ADVERTISEMENT

„Am avut discuții cu Coelho, dar foarte puțin, pentru că situațiile au fost de așa natură că a trebuit să mă deplasez. Am tot fost plecat. I-am și spus prin Mario Felguiras să nu aibă vreo impresie că nu vin pe acolo. Mi se pare un băiat serios, care vrea să facă un echilibru la echipă, în tot ceea ce înseamnă. Chiar discutam cu Mario și mi-a spus că el e preocupat să scoată în evidență ce se face bine la echipă și nu situațiile negative. 

Adică se adresează mai superficial lucrurile negative și încearcă să scoată în evidență mai mult lucrurile pozitive. Nu mi se pare un lucru rău. Probabil că așa a învățat el pe unde a fost, pe lângă antrenorii cu care a colaborat. Mirel Rădoi e un antrenor care ține foarte mult la jucători, probabil de aici a și plecat uneori comportamentul său. El voia să apere mereu fotbaliștii, iar dacă e ceva să fie el criticat și nu jucătorii”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24.ro
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin

Start promițător pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Filipe Coelho a preluat-o pe Universitatea Craiova pe data de 11 noiembrie, iar lusitanul a reușit să aibă un impact pozitiv asupra echipei. Acesta a avut primul meci, în campionat, contra celor de la FC Argeș, confruntare pe care a câștigat-o, 2-1. A urmat adevăratul test, partida din grupa principală din Conference League, contra celor de la Mainz, în Bănie, formație care avea punctaj maxim înainte meciului.

ADVERTISEMENT
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului:...
Digisport.ro
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta

Totuși, oltenii nu s-au lăsat intimidați și au învins, 1-0, după un gol marcat din penalty de Assad Al Hamlawy. A venit și primul meci în care Universitatea Craiova, cu Filipe Coelho pe bancă, nu a învins, în deplasarea de la Universitatea Cluj. Oltenii au jucat mai bine, însă au remizat, 0-0, cu trupa pregătită de Cristiano Bergodi, iar acum sunt la 5 puncte de primul loc din SuperLiga, ocupat de Rapid. În partida cu Petrolul, U Craiova a făcut spectacol, scor 4-0.

Cum încearcă Filipe Coelho să câștige vestiarul la Craiova

Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Sibienii au făcut anunțul oficial. Update...
Fanatik
Marius Măldărășanu, dat afară de la Hermannstadt! Sibienii au făcut anunțul oficial. Update exclusiv
Victor Angelescu a vorbit cu Costel Gâlcă și nu s-a ferit după eșecul...
Fanatik
Victor Angelescu a vorbit cu Costel Gâlcă și nu s-a ferit după eșecul Rapidului din Cupă: “Ne așteptam la altceva de la unii jucători”
Dan Nistor, accidentare incredibilă la U Cluj! Era pregătit să intre pe teren,...
Fanatik
Dan Nistor, accidentare incredibilă la U Cluj! Era pregătit să intre pe teren, dar a fost scos din circuit de un coleg! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști!...
iamsport.ro
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști! E o țață, o spoială de cultură de cea mai joasă speță, un om care nu se pricepe la nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!