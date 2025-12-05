Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a învățat el pe unde a fost”

ADVERTISEMENT

Tensiunea ce a fost în jurul Universității Craiova în acest sezon, alimentată de multe ori de dorința lui Mirel Rădoi de a pleca, pare că nu mai există la .

Ce schimbare a făcut Filipe Coelho după ce l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu dezvăluie că tehnicianul portughez încearcă să mizeze foarte mult pe lucrurile pozitive și bune pe care jucătorii le fac, iar greșelile sau părțile negative nu mai sunt scoase în evidență așa stringent ca în trecut.

„Am avut discuții cu Coelho, dar foarte puțin, pentru că situațiile au fost de așa natură că a trebuit să mă deplasez. Am tot fost plecat. I-am și spus prin Mario Felguiras să nu aibă vreo impresie că nu vin pe acolo. Mi se pare un băiat serios, care vrea să facă un echilibru la echipă, în tot ceea ce înseamnă. Chiar discutam cu Mario și mi-a spus că el e preocupat să scoată în evidență ce se face bine la echipă și nu situațiile negative.

Adică se adresează mai superficial lucrurile negative și încearcă să scoată în evidență mai mult lucrurile pozitive. Nu mi se pare un lucru rău. Probabil că așa a învățat el pe unde a fost, pe lângă antrenorii cu care a colaborat. Mirel Rădoi e un antrenor care ține foarte mult la jucători, probabil de aici a și plecat uneori comportamentul său. El voia să apere mereu fotbaliștii, iar dacă e ceva să fie el criticat și nu jucătorii”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Start promițător pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Filipe Coelho a preluat-o pe Universitatea Craiova pe data de 11 noiembrie, iar lusitanul a reușit să aibă un impact pozitiv asupra echipei. Acesta a avut primul meci, în campionat, contra celor de la FC Argeș, confruntare pe care a câștigat-o, 2-1. A urmat adevăratul test, partida din grupa principală din Conference League, contra celor de la Mainz, în Bănie, formație care avea punctaj maxim înainte meciului.

Totuși, oltenii nu s-au lăsat intimidați și au învins, 1-0, după un gol marcat din penalty de Assad Al Hamlawy. A venit și primul meci în care Universitatea Craiova, cu Filipe Coelho pe bancă, nu a învins, în deplasarea de la Universitatea Cluj. Oltenii au jucat mai bine, însă au remizat, 0-0, cu trupa pregătită de Cristiano Bergodi, iar acum sunt la 5 puncte de primul loc din SuperLiga, ocupat de Rapid. În partida cu .