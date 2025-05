Strategia diabolică prin care România a devenit campioană mondială și europeană la fotbal… universitar: „Au jucat studenți ca Mircea Sandu, Cornel Dinu sau Gigi Mulțescu!”

Deși puțină lume știe, România a ieșit campioană mondială și europeană la fotbal universitar. Andrei Vochin a rememorat cum „tricolorii” au reușit să pună mâna pe prestigioasele trofee.

Strategia diabolică prin care România a devenit campioană mondială și europeană la fotbal… universitar

În cadrul , Andrei Vochin a povestit cum România convoca jucători profesioniști la Universiadă, iar cu fotbaliști precum Mircea Sandu, Gigi Mulțescu sau a reușit să iasă campioană europeană și mondială la fotbal universitar.

„Este episodul prin care ne aducem aminte că la fotbal am fost și noi campioni europeni, am fost și noi campioni mondiali. Avem în palmares lucrurile acestea. Suntem prea tineri, pentru că nici eu nu am prins toate aceste evenimente. Am fost campioni europeni și mondiali la fotbal la diverse categorii.

Am fost campioni europeni și mondiali la fotbal la nivel universitar. Campionatele europene sau mondiale universitare erau incluse de foarte multe ori în niște programe ca ale unei Olimpiade. De exemplu, noi am organizat Universiada, că așa se numea, în 1981. Nu am inclus fotbalul atunci, pentru că nu era un sport inclus din oficiu în panelul sporturilor.

„Noi veneam cu fotbaliști profesioniști la Universiadă! Toți comuniștii făceau la fel”

La Universiade ce se întâmpla? Erau eligibili jucătorii care erau studenți. Ei bine, țările din vest, care aveau un fotbal puternic, nu trimiteau decât studenți. Dacă deveneai jucător profesionist la ei, era clar că terminai cu studenția. Din acest motiv, naționalele țărilor din vest făceau o națională de la liga a 4-a în jos, pentru că primele ligi erau profesioniste.

Noi aveam echipe studențești, Sportul Studențesc, Universitatea Craiova, Politehnica Iași, Politehnica Timișoara plus alți câțiva jucători care erau la alte echipe, cum era de exemplu Gigi Mulțescu. Gigi Mulțescu era student la inginerie, Mihai Stoichiță era și el la Facultatea de la Petroșani, Loți Boloni, care era la Facultatea de Medicină. Ei erau studenți, dar nu era niciun amator, toți erau profesioniști, ceea ce nu era permis. Erau profesioniști mascați, băieții aceștia nu primeau o bursă studențească, ci erau remunerați, aveau salarii.

Noi veneam cu niște fotbaliști profesioniști. În 72 am organizat în România acest Campionat European Universitar. Am bătut în primul meci Malta cu 15-0. La marcatori îi regăsim pe Cornel Dinu, Mitică Marcu, Gogu Munteanu, care a fost unul dintre cei mai buni jucători ai turneului, Țarălungă, Oblemenco, Mircea Sandu, care a dat 3 goluri în primul meci.

„În 1974 am ieșit campioni mondiali la fotbal universitar”

În meciul doi am jucat cu Olanda, i-am bătut cu 2-1. Au marcat Oblemenco și Deselnicu. După am bătut-o pe Germania de Vest greuț, cu 2-1. Mircea Sandu și Țarălungă au marcat. Al 4-lea meci a fost cu URSS, i-am bătut cu 2-0, dar aici a fost o victorie mare, pentru că jucam de la egal la egal. Și rușii făceau la fel, toți comuniștii erau mascați. Mitică Marcu și Gogu Munteanu au dat golurile. Semifinala a fost cu Spania, 2-0, tot Mitică Marcu și Mircea Sandu. În finală am jucat cu Iugoslavia, din nou pe bune, scor 1-0, gol marcat de un viitor celebru descoperitor de talente, Cornel Jurcă. Atunci am câștigat la București Campionatul European. A fost o echipă plină cu jucători de la Universitatea Craiova, U Cluj, Poli Iași, Sportul Studențesc. Cornel Dinu a mai fost de la Dinamo.

În 74 s-a organizat Campionatul Mondial, iar de această dată au fost pe Coasta de Azur băieții noștri. Gigi Mulțescu a fost căpitan de echipă. Portar era Jivan, de la Universitatea Cluj. Fundași erau Victor Nicolescu, Paul Cazan, Păltinișanu, Tănăsescu și Porațchi. La mijloc erau Mulțescu, Chihaia, Boloni și Lața. Atacanți erau Marica, Leșeanu, Constantin, Dașcu, Romulus Petrescu și Crișan. Antrenor era Constantin Cernăianu.

În 74, pe Coasta de Azur, au făcut 0-0 cu Franța, după care au bătut Turcia cu 1-0, am bătut Germania cu 3-1 în sferturi, am bătut Luxemburg cu 4-0 și în finală 4-1 în fața Bulgariei, unde a marcat Ion Constantin o dublă, Gigi Mulțescu și Dașcu”, a povestit Andrei Vochin.