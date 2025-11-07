Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă la Botoșani!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a vorbit despre importanța regulii U21 în fotbalul românesc. Tehnicianul român a analizat echipe precum Dinamo sau FC Botoșani. Cum l-a completat Andrei Vochin, oficialul FRF.

Marius Șumudică a lăudat Dinamo. Ce a spus despre Musi

Marius Șumudică a analizat formațiile din SuperLiga și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dinamo. Tehnicianul român a spus numele jucătorilor care l-au impresionat, lăudând încă o dată transferul lui Alexandru Musi de la FCSB.

„Dinamo, cu jocul ăla care te toacă mărunt, joacă aproape tot timpul posesie, cred că mai este marjă de creștere și să ajungă la nivelul anului trecut, atât la Cîrjan cât și la Gnahore, în fața apărării. Cred că în momentul în care cei doi mijlocași își vor reveni și vor fi la un nivel înalt, au calitate în față. Mă refer la Karamoko, care mie îmi place foarte mult și la Perica, un atacant nouă clasic.

Karamoko e un jucător bun. Dueluri aeriene, fuleu, viteză, știe pe combinații, m-am uitat, adică devieri, călcâie, știe. Este un jucător care aduce spre complexitatea unui număr 9. Mult mai mobil decât Perica. Deci din punctul meu de vedere sunt complementari, doi jucători foarte buni. Îl câștigă pe Armstrong ăsta până la agresivitatea care dă dovadă și poate să acopere ambele benzi.

Pentru mine, Musi e este un câștig. Compară ceea ce se întâmplă cu Politic. Eu am spus-o de când s-a făcut transferul. Adică ei câștigă și 1 milion de euro și Politic se duce la FCSB. Nu mai prinde nici un minut aproape, din când în când așa. Iar Musi joacă meci de meci. Intră în combinații, jucător foarte bun. Este un under care nu este considerat under, în ghilimele. A trecut la un alt nivel, cum era Borza la Rapid”, a spus inițial Marius Șumudică.

Marius Șumudică a spus totul despre cât de importantă este regula U21, de fapt

Ulterior, antrenorul român și-a continuat discursul pe tema regulii U21 și a explicat cum trebuie abordată cât mai eficient de cluburile din SuperLiga. Șumudică a adus în discuție și situația de la FC Botoșani, care l-a pierdut pe tânărul Narcis Ilaș, aflat pe val în acest sezon.

„Din punctul meu de vedere, tu, ca patron, când îți aduci under și vrei să ai under foarte bun, din punctul meu de vedere, ca să nu dereglezi un sistem, să nu dereglezi filosofia ta de joc, jucătorii under trebuie să fie pe aceeași poziție. E foarte greu de găsit, dar ei în general trebuie să fie pe aceeași poziție.

Uite ce se întâmplă la Botosani cu săracul . Mie îmi pare foarte rău de el. Apare Adams ăsta care nu mai e under, dar este un jucător care îți face diferența. E provenit din extrema dreaptă, din winger și unu contra unu e foarte puternic. Dar Ilaș ăsta era pe un trend ascendent și mie îmi plăcea foarte mult copilul ăsta.

Atâta timp cât tu ai jucătorii under pe aceeași poziție, ești un club câștigat din punctul meu de vedere, fiindcă nu trebuie să faci permutări. Sunt echipe, în momentul în care schimbă un under, trebuie să facă două schimbări!”, a mai spus Marius Șumudică.

Andrei Vochin a oferit exemplul cluburilor din străinătate. Cum procedează echipele din afara României cu tinerii jucători

În discuție a intervenit și Andrei Vochin. Oficialul FRF, preocupat cu situația tinerilor fotbaliști români, a vorbit despre cum gestionează echipele din străinătate loturile astfel încât să existe soluții și de fotbaliști tineri. Consilierul lui Răzvan Burleanu a subliniat unde greșesc, de fapt, formațiile românești.

„Dacă întrebi toți scouterii străini și te uiți pe loturile echipelor din străinătate, vei vedea că la noțiunea de under, pe care o spunem noi, deja vorbim de jucători de 22 de ani, ei au în primul 11 4-5 jucători. Și atunci nu mai e nicio problemă că se accidentează. Mai mult decât atât, cei care vin la noi la cursurile de director sportiv, le spun exact invers de ceea ce judecă toată lumea aici la noi. În momentul în care construiți lotul echipei, nu canibalizați jucătorii tineri pe aceeași poziție. Luați în lotul de jucători pe 3, 4, 5 poziții jucători tineri astfel încât să le puteți da minute.

Ei vorbesc de vânzări de jucători de 40, de 50 de milioane, dar asta în condițiile în care ei își pregătesc acești copii la 16, 17 ani să fie gata pentru fotbalul mare. Au și o arie de selecție dar au și o preocupare extraordinară pentru a-i pregăti să fie gata pentru echipa mare. La noi, din păcate, sunt încă multe cluburi care se trezesc în vara de dinaintea schimbarea pragului că nu au under!”, a mai spus și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.