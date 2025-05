Strategia lui Adi Mihalcea înaintea meciurilor decisive pentru salvarea Unirii Slobozia de la retrogradare: „Nu a fost o noutate pentru nimeni! A funcționat”

Unirea Slobozia a învins cu 2-1 Sepsi în ultima etapă și a mers astfel la baraj. Adrian Mihalcea, , a vorbit despre strategia pe care o are înaintea „dublei” de foc cu FC Voluntari.

Cum se pregătește Adrian Mihalcea înainte de meciurile de baraj pentru menținerea în SuperLiga

Unirea Slobozia, campioană în Liga 2 sezonul trecut tot cu Adrian Mihalcea, trage din greu pentru a evolua în primul eșalon din România și sezonul viitor. Tehnicianul român, , a oferit detalii despre cum pregătește echipa înainte de meciurile decisive cu FC Voluntari.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mihalcea a explicat cum a trăit ultima etapă la meciul cu Sepsi și care este motivul pentru care și-a anunțat prematur plecarea de la Slobozia.

„Am reușit să menținem un nivel bun!”

„Revenind la fotbal, sunt convins că ai crezut că bateți Sepsi și că vă salvați, nu?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Horia Ivanovici.

„Noi, echipa, staff-ul și cei care facem parte, că suntem puțini din club de acolo, am crezut cu siguranță. Mesajul a fost transmis de acum vreo două, trei etape când trebuia să facem maxim de puncte.

Contrar așteptărilor unora sau presiunii puse pe noi, că n-am avut așa mari jucători cu experiență care au mai jucat astfel de meciuri decisive, am reușit să menținem un nivel bun și la Buzău.

„Îmi doresc enorm și am spus-o de fiecare dată să reușesc la Slobozia cu munca noastră, cu sacrificiile noastre. Noi am plecat cu un mare handicap!”

Meciul de acasă cu Sepsi, teribil, o echipă foarte bună. Dar o echipă pe care noi în acest an am bătut-o de trei ori. Adică nu cred că a fost chiar așa…

Da. Bun. Știu că pare așa un clișeu, dar crede-mă că încă trăiesc și mă pregătesc pentru meciurile astea două că nu vor fi ușoare. Nu vor fi ușoare. Îmi doresc enorm și am spus-o de fiecare dată să reușesc la Slobozia cu munca noastră, cu sacrificiile noastre, că noi am plecat cu un mare handicap, știți foarte bine, de la început, faptul că nu jucam acasă.

Pentru noi a fost un mare dezavantaj și vorbind cu multe persoane care se pricep și la statistici, îmi spuneau că dacă am fi jucat la Slobozia cu publicul pe care îl avem noi, am fi avut ceva puncte în plus. Da, știam situația, am ajuns în acest punct, mai avem un hop, sper să trecem. Momentan avem grupul, suntem conectați la miza partidelor!”, a explicat Mihalcea.

„Nu i-am simțit să fie debusolați de această declarație a mea, pentru că toți știau, doar presa nu știa”

„Tu ești un tip care înțelegi multe nuanțe. Te-am văzut și în declarații și în aparițiile tale publice. Eu cred că totuși n-ar fi trebuit să anunți că pleci înainte de acest baraj. Adică chiar dacă decizia ta era luată, din punct de vedere psihologic, cred că e o scăpare din partea ta.

Deci vezi, nu-ți pun o greșeală, pentru că, repet, tu ești un băiat chiar capabil. Adică ai creier, ce să mai… Dar eu cred că nu a fost bine că tu ai declarat asta, că pleci înainte de acest baraj!”, a precizat moderatorul emisiunii.

„Bun. Nu știu dacă a fost bine sau rău. În momentul de față, cred că a fost bine și strategia mea a funcționat perfect. Adică băieții n-au fost în niciun moment, și nu i-am simțit să fie debusolați de această declarație a mea, pentru că toți știau, decât presa nu știa.

Și atunci n-a fost o noutate nici pentru ei, n-a fost o noutate nici pentru președinte. N-am vrut să o spun mai devreme pentru că nu m-a întrebat nimeni. Dar întrebându-mă, am fost fair-play, cum am fost de fiecare dată, și am anunțat!”, a mai spus antrenorul Unirii Slobozia.

„A fost o strategie în ceea ce am făcut și de-a lungul acestui an am mai avut astfel de strategii!”

„Ai făcut-o pe undeva intenționat ca să fie o reacție de orgoliu și poate jucătorii să te facă să te răzgândești?”, a intervenit și Robert Niță.

„Nu, nu, nu. Jucătorii nu mă pot face să mă răzgândesc. Când eu iau o decizie, stau și o calculez destul de bine. A fost o strategie în ceea ce am făcut și de-a lungul acestui an am mai avut astfel de strategii.

Când public am dat în jucători… Între ghilimele am dat în jucătorii, i-am criticat ca să văd reacția lor. Eu știu cu ce tip de jucători lucrez, eu știu grupul și știu momentul când trebuie să fac o chestie ca să reacționez. Și mi-au ieșit. Nu de fiecare dată, dar în o mare parte mi-au ieșit!”, a concluzionat Adrian Mihalcea la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arată barajele din acest an pentru retrogradare/promovare în SuperLiga:

Prima manșă (24 mai):

Politehnica Iași – Metaloglobus București

FC Voluntari – Unirea Slobozia

Manșa secundă (1 iunie):

Metaloglobus București – Politehnica Iași

Unirea Slobozia – FC Voluntari