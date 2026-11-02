Strategia lui Gică Hagi la naționala României a fost dezvăluită chiar de FRF: „Vrea să uităm tot ce a fost”

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Gică Hagi pregătește schimbări importante la echipa națională a României! Selecționerul și-a conturat deja strategia pentru viitorul primei reprezentative, iar întinerirea lotului reprezintă una dintre prioritățile sale. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că Hagi este hotărât să acorde încredere unei noi generații de fotbaliști și să construiască o echipă competitivă pe termen lung. Totodată, oficialul Federației a explicat că „Regele” încearcă să urmeze modelul lui Mircea Lucescu, antrenorul care i-a oferit șansa debutului la prima reprezentativă.

Strategia lui Gică Hagi la naționala României, dezvăluită de Mihai Stoichiță: „Are foarte mare încredere în tineri!”

Gică Hagi a început să își pună amprenta asupra echipei naționale a României. Selecționerul pregătește o schimbare de generație, iar primele semnale au apărut deja prin includerea mai multor fotbaliști tineri în lotul lărgit. Mihai Stoichiță a explicat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că Hagi este dispus să promoveze inclusiv jucători care, prin vârstă, ar putea evolua în continuare la reprezentativa de tineret.

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Directorul tehnic al FRF susține că strategia nu se limitează la actuala selecție. Hagi urmărește și alți fotbaliști, iar obiectivul este construirea unei echipe care să devină tot mai puternică în următorii ani.

„Acum, în lotul lărgit, au intrat mulți tineri, chiar dintre cei care ar fi fost mai bine să joace la tineret. E o strategie a lui Gică de întinerire și are foarte mare încredere în acești tineri. Nu cred că se va opri doar la ei, cred că va mai lua și alți jucători. Trebuie să fim atenți și la ce-și propune peste un an, doi”, a declarat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mircea Lucescu, modelul pe care Gică Hagi vrea să îl urmeze la echipa națională

Un rol important în filosofia actualului selecționer îl are Mircea Lucescu, omul care a avut încredere în Gică Hagi la începutul carierei sale. Mihai Stoichiță a povestit că „Regele” nu a uitat niciodată momentul în care Lucescu l-a promovat la prima reprezentativă, într-o perioadă în care nici măcar prezența sa la lotul național de juniori nu era sigură. Experiența respectivă l-a marcat profund pe Hagi, iar acum acesta își dorește să ofere aceeași șansă unor fotbaliști tineri în care vede potențial.

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„Întotdeauna, în interviurile lui, aduce în discuție ce a făcut Lucescu cu echipa României atunci când l-a promovat pe Hagi în prima echipă. A luat mulți jucători tineri atunci. Gică nu se poate desprinde de ce a învățat de la Lucescu, om pe care îl admiră și îl iubește. Era o chestie reciprocă. Gică era gata-gata să nu fie selecționat la momentul respectiv nici în lotul național de juniori. Lucescu l-a luat și l-a băgat la echipa mare. Chestia asta îl marchează pentru tot restul vieții pe Gică și crede că poate face același lucru cu jucători foarte buni”, a explicat Mihai Stoichiță.

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Strata și Ianis Stoica, printre fotbaliștii urmăriți de Gică Hagi

Mihai Stoichiță a oferit și câteva exemple de jucători tineri care au intrat în atenția selecționerului. Unul dintre numele menționate este Strata, fotbalist despre care oficialul FRF a spus că a făcut pasul din liga secundă franceză către prima ligă portugheză și că ar avea o ofertă de la Sporting. Totodată, ă.

„Strata, de la Liga 2 în Franța, a ajuns în Liga 1 din Portugalia, iar acum e ofertă clară de la Sporting, un club imens. Și Ianis Stoica este în grupul extins al jucătorilor urmăriți”, a dezvăluit Mihai Stoichiță.

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Deși întinerirea lotului este un obiectiv important, Gică Hagi nu intenționează să sacrifice rezultatele imediate în favoarea experimentelor. Mihai Stoichiță a precizat că selecționerul își dorește să obțină maximum din ultimele două meciuri rămase, atât în privința jocului, cât și a rezultatelor. În același timp, și să ofere o altă imagine pe teren.

„Deci este o strategie clară de întinerire a lotului și își propune să uităm ce a fost și să scoată maximum din aceste două meciuri rămase, dar nu doar maximum ca încercări de jucători, ci și ca rezultat. El deja și-a făcut o imagine. Vor fi cam 25 de jucători. Suntem conștienți că rezultatele aduc stabilitate, e conștient și Hagi de asta. Vrea să lase o altă impresie ca joc”, a încheiat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.