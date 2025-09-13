Strategia lui Giovanni Becali pentru barajul pentru Mondiale! Cum arată “primul 11” al României

Giovanni Becali e de părere că România trebuie să-și concentreze atenția pe meciurile de baraj la CM 2026 și a răspuns provocării de a alcătui un prim 11 al „tricolorilor” capabil să obțină biletele pentru Mondial.

Pe cine ar miza Giovanni Becali pentru meciurile de baraj CM 2026: „Nu poți să îi schimbi”

. În aceste condiții, mai are o șansă de ajunge la CM 2026 prin baraj. Fie că prinde locul 2 în grupă, lucru greu de realizat, fie că profită de parcursul excelent din Liga Națiunilor.

„ . Până în martie, rămâi cu aceeași echipă. Mergem la baraj, nu poți să îi schimbi. (n.r. – Marius și Răzvan Marin) Sunt jucători cu experiență. Poate dacă n-ar juca acolo (n.r. – la echipele de club)… Marius Marin joacă meci de meci la Pisa. Răzvan Marin joacă la AEK Atena, Stanciu e în Serie A, la Genoa. Sunt niște jucători… nu doar experiența lor, ci și echipele la care joacă. Cât o să joace acolo e altceva.

În funcție de asta și în funcție de ce avem în țară, e greu să alegi. Dar să schimbi generația acum, pentru barajul din primăvară, nu faci altceva decât să te cureți. Ah, să mai iei doi, trei să-i agreghezi… Aș juca cu Baiaram titular. Dacă nu e Mihăilă refăcut, aș juca cu Baiaram fără probleme”, a declarat Ioan Becali la DON GIOVANNI.

Giovanni Becali a făcut analiza „tricolorilor” pentru baraj CM 2026

„Rațiu – deocamdată nu avem alt fundaș dreapta. Virgil Ghiță – nuuu!. Aici trebuie să găsești. Eu l-aș lua pe cel de la Cluj, pe Ilie. Aș juca cu Ilie, de picior stâng, pentru că Burcă nu e de picior stâng. În fața apărării, aș juca cu Marius Marin, că acolo joacă el. În dreapta (n.r. – liniei de trei mijlocași) aș juca cu Șut. Stanciu în locul lui Răzvan Marin, în stânga, puțin mai sus. În dreapta Man, la vârf ăsta care a dat două goluri acum – Drăguș – și nu ai ce să îi spui, și în stânga cu Baiaram.

Asta e, ăstia sunt titulari acum. Dar depinde cum merg la echipe. Screciu este automat un jucător care intră acolo. Bîrligea intră. Avem jucători, dar eu am spus o echipă de moment. Dar depinde ce meciuri vor juca la echipele lor de club”, a punctat Giovanni Becali.

Cum arată primul 11 al României pentru baraj CM 2026 în viziunea lui Giovanni Becali

Pe baza analizei post cu post a lui Giovanni Becali, s-a conturat următorul prim 11 pentru meciurile de baraj CM 2026:

Târnovanu – Rațiu, Drăgușin, Ilie, Borza – Șut, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Baiaram

