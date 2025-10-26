Sport

Strategia lui Imad Kassas de a salva Metaloglobus de la retrogradare: „Eu n-am metehnele românilor!”

Imad Kassas crede în continuare că echipa lui nu va retrograda la finalul sezonului. Ce plan are, de fapt, omul cu banii de la Metaloglobus.
Mihai Dragomir
26.10.2025 | 20:36
Imad Kassas a făcut planul pentru ca Metaloglobus să nu retrogradeze. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Metaloglobus joacă în acest sezon pentru prima dată în SuperLiga. Echipa din cartierul bucureștean Pantelimon a început timid competiția, însă a prestat un fotbal tot mai încântător cu fiecare etapă trecută. Ce plan are patronul Imad Kassas pentru ca echipa lui să nu retrogradeze la final.

Planul lui Imad Kassas. Cum poate evita Metaloglobus, de fapt, retrogradarea

Metaloglobus a obținut biletul de participare în noul sezon din primul eșalon după ce, la finalul stagiunii trecute, a trecut cu 2-1 la general de Poli Iași la baraj. Echipa a fost preluată în această vară de Mihai Teja, care a venit în locul lui Ianis Zicu, cel care a mers la Farul.

Formația bucureșteană a produs deja mai multe surprize. În etapa a 13-a, Metaloglobus a învins acasă campioana en-titre FCSB, în timp ce în etapa a 14-a a reușit să scoată un punct din confruntarea cu Universitatea Craiova. Ce plan are patronul Imad Kassas pentru ca echipa să nu retrogradeze.

„Eu n-am metehnele românilor, care dau afară antrenorul cum apar primele rezultate mai slabe. La mine, eu nu schimb antrenorul decât dacă pleacă el. Păi, la Metaloglobus, dacă schimb antrenorul acum, cel care va veni o să aibă nevoie de vreo două luni, ca să realizeze ce are de făcut!

Schimbi antrenorul ori în pauza competițională, ori la sfârșitul sezonului. Apoi, mai e ceva. La noi, jocul e bun, să știți. Avem posesie bună în fiecare meci. Sincer, nu știu ce i-aș putea reproșa domnului Teja.

Eu nu pot să fac nuntă pentru un meci sau două. Metaloglobus se va salva de la retrogradare, dacă va avea continuitate“, a spus Imad Kassas pentru Sport.ro.

Ce avere are, de fapt, Imad Kassas

Discret de fel, Imad Kassas nu are apariții publice sau, și dacă le are, nu are reacții spumoase. Dumitru Dragomir i-a făcut portretul patronului de la Metaloglobus: „Este un om foarte serios. Este un sirian care a reuşit în România.

A cumpărat fabrica Metaloglobus, face bani buni. E multimilionar. Nu ştiu cât are, dar eu zic că are peste 20 de milioane de euro!”, a spus Dragomir la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

