Strategia lui Mircea Lucescu pentru CM 2026 prinde contur. Miza stagiului din Antalya

Selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani) se ține de strategia anunțată la la echipa națională a României. Și anume: ”Eu mizez și sper ca nucleul echipei naționale să apară în campionatul intern”.

Mircea Lucescu mizează pe campionatul intern: ”Știu jucătorii care ar putea să ajungă la echipa națională”

pentru a monitoriza în Antalya jucători din Superlig susceptibili de a fi convocați în preliminariile CM 2026. Nouă cluburi s-au pregătit în Turcia: U Cluj, FCSB, Dinamo, Petrolul, Sepsi, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Botoșani și Gloria Buzău.

ADVERTISEMENT

”Am vrut să-mi fac o idee de ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Am văzut vreo 9 meciuri, desigur nu am stat la toate. Într-o zi am fugit dintr-o parte în alta, am văzut câte 45 de minute, pentru a avea o imagine, pentru că jucătorii îi cunoșteam.

Știu jucătorii care ar putea să ajungă la echipa națională. Nu dau nume. Mă așteptam să văd mai mulți jucători tineri, dar echipele se pregătesc pentru începerea campionatului, deja e timpul scurt, și e normal să folosească mai mult jucătorii titulari și mai puțin pe cei tineri”, a declarat .

ADVERTISEMENT

Denis Politic și Vladislav Blănuță, pariurile lui Mircea Lucescu

Planul lui Mircea Lucescu este să împrospăteze lotul primei reprezentative cu trei-patru jucători noi. De altfel, selecționerul i-a pus în gardă pe cei din nucleul care au dus România la EURO 2024 după opt de secetă.

”Acum s-a creat un grup prea omogen. Trebuie să existe mai multă concurenţă, trebuie promovaţi trei-patru jucători în perioada care urmează, ca să poţi crea competitivitate. Jucătorul trebuie să fie competitiv în primul rând cu el însuşi şi apoi cu adversarul”, și-a dezvăluit Mircea Lucescu intențiile, în noiembrie, înaintea meciului România – Cipru (4-1) disputat în Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

În atenția lui Mircea Lucescu se află doi fotbaliști care n-au mai cochetat cu echipa națională. E vorba despre extrema Denis Politic, de la Dinamo, și .

Am văzut că domnul Lucescu a fost la meciurile amicale, iar pentru mine echipa națională ar fi un vis și un obiectiv îndeplinit. Aș avea foarte multe de învățat de la cel mai titrat antrenor român și ar fi o mare plăcere” – Denis Politic, extremă Dinamo

Cinci debutanți din Superliga convocați în 2024

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că Mircea Lucescu urmărit atent trei jucători de la U Cluj: fundașul stânga Alex Chipciu, fundașul central Iulian Cristea și golgheterul Vladislav Blănuță.

ADVERTISEMENT

”Am stat în același hotel, am discutat. Alex Chipciu rămâne în atenția lui. Chiar dacă are o vârstă, el va fi o opțiune pentru echipa națională dacă va fi în formă. La fel și Iulian Cristea și Vladislav Blănuță. E un lucru bun, atunci când ești pe primul loc ești apreciat”, a explicat Sabău la revenirea din cantonamentul din Antalya.

Mircea Lucescu a început să aducă nume noi la națională încă după primele acțiuni. Așa au apărut cinci debutanți din Superliga: Alexandru Pașcanu (Rapid), Matei Ilie (CFR Cluj), Victor Dican (Farul), David Miculescu (FCSB), portarul Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova). Dintre toți doar Pașcanu a jucat.

O altă mișcare prin care selecționerul vrea să aducă un suflu nou echipei reprezentative a fost înlocuirea lui George Pușcaș cu cvasi-debutantul .

16 jucători din campionatul intern a convocat Mircea Lucescu la cele 6 meciuri disputate de România în 2024 în Liga Națiunilor: Bancu, Olaru, Târnovanu, Bîrligea, Pașcanu, Șut, Mitriță, Alibec, Chipciu, L. Popescu, Dican, Cr. Manea, Miculescu, M. Ilie, Artean, I. Cristea

din campionatul intern a convocat Mircea Lucescu la cele 6 meciuri disputate de România în 2024 în Liga Națiunilor: Bancu, Olaru, Târnovanu, Bîrligea, Pașcanu, Șut, Mitriță, Alibec, Chipciu, L. Popescu, Dican, Cr. Manea, Miculescu, M. Ilie, Artean, I. Cristea 18 stranieri a chemat Mircea Lucescu în 2024 la echipa națională

Nu vreau la echipa naţională jucători care vin doar ca să îşi facă imagine, să vină doar pentru un contract mai bun. Nu, vreau jucători care să vină la naţională pentru performanţă” – Mircea Lucescu, selecționer România

Două amicale în septembrie și octombrie

Naționala României va debuta în preliminariile CM 2026 în primăvară, când sunt programate două partide: pe 21 martie, cu Bosnia-Herțegovina, acasă, și pe 24 martie cu San Marino, în deplasare.

Tricolorii mai sunt în grupă cu Austria și Cipru, iar preliminariile se termină în noiembrie. Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu va avea la dispoziție și două meciuri amicale în septembrie și octombrie.

Programul grupei României din preliminariile CM 2026

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

21:45 – San Marino – Austria

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino

Mircea Lucescu A TRAS CONCLUZIILE dupa ce A VAZUT echipele din SuperLiga in Turcia