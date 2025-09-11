Strategia pe care Adi Mutu o vede la naționala României: „Eu asta aș face”. Care este titularul pe care-l vede „retras”!

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). Adrian Mutu e de părere că echipa națională ar trebui să adopte o altă strategie.

Strategia pe care Adi Mutu o vede la naționala României

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a transmis că e de părere că echipa națională , lucru pe care crede . Cât despre veterani, „Briliantul” susține că Andrei Burcă nu va mai fi convocat, iar cât de curând Andrei Borza îi va lua locul lui Bancu în flancul stâng al apărării.

„(n.r. – Ca și strategie, ar fi mai bine ca Mircea Lucescu să schimbe liniile?) Ca strategie, ideea să aducem jucători tineri e bună, pentru că avem o echipă îmbătrânită. În afară de Stanciu și Burcă, jucătorii sunt tineri, sunt jucători pe care i-am avut la echipa națională de tineret. Sunt 9-10 băieți care au fost U21, vorbim de jucători foarte tineri pentru echipa națională.

Nu ai ce schimbări de linii să faci, Bîrligea e contemporan cu băieții, iar Louis Munteanu este mai tânăr cu 2 ani. Dacă vă referiți la a oferi șanse și altor jucători, răspunsul e da, de ce nu? Dacă vă referiți la vârstă, nu e așa.

(n.r. – E momentul să schimbăm liniile? Să folosim alți jucători?) Probabil că nu o să ne mai folosim de Burcă în următoarea campanie. Cred că Nicolae Stanciu încă mai are benzină în rezervor și atunci ar trebui ținut. E un băiat și un lider extraordinar. Șansele sunt minime, aproape imposibile, ca tu să faci 9 puncte din 9 posibile și să termini pe locul 2. Ai Bosnia și Austria, sunt două echipe din cele trei meciuri.

„Pretențiile noastre sunt în continuare exagerate față de realitatea echipei naționale din ultimii ani”

Nu ar fi o strategie rea să începi să te uiți și să formezi viitorul prin a da șanse altor jucători să demonstreze că sunt capabili să joace la nivelul acela. E o strategie bună! Eu dacă aș fi, asta aș face și probabil că așa va face și Mircea Lucescu. Toți cei enumerați merită să joace (n.r. – Baiaram și Screciu). și mai sunt și alții în campionat. Aici mă refer la Dobre și Baiaram… Cred că merita și Cîrjan chemat pentru a i se da câteva minute. Sunt jucători în formă în SuperLiga și merită și ei. Mai e și Borza, trebuie să ne pregătim și de Bancu, că are și el o vârstă și nu o să fie la infinit, mai ales că e suspendat cu Austria.

Sunt jucători, sunt promisiuni, sunt talentați. Această strategie vine cu o condiție pe care noi ar trebui să o acceptăm și să ne ținem de ea, anume că trebuie să avem răbdare cu antrenorul ca să construiască o nouă generație. Dacă un antrenor vine și ne prezintă această strategie, noi o acceptăm, iar după un meci începem să dăm în antrenor… Atunci nu suntem coerenți în ceea ce vrem și ceea ce cerem.

Eu cred că pretențiile noastre sunt în continuare exagerate față de realitatea echipei naționale din ultimii ani. Exagerăm mult în a avea așteptări de la echipa națională. Asta e părerea mea, fiecare gândește cum vrea! Dacă vrem o strategie corectă, trebuie ca noi, publicul, să îl ajutăm pe antrenor și să ne ținem de promisiunea de a fi răbdători, de a îi da timp antrenorului.

Dacă noi jucăm cu Austria și ne bat cu 2-0, spunem că e dezastru. Așa s-a întâmplat și cu Canada, ne-au bătut 3-0 și toată lumea spunea că nu înțeleg cum ne-a bătut. Dacă te uiți la Canada, ei au jucători incredibili. Eu am spus că ne bate Canada, că sunt mai buni decât noi în momentul acesta. Fotbalul evoluează, ceea ce vrem să facem noi acum, ei au început acum 10-20 de ani, iar acum începe să dea roade la ei. Au investit în juniori, în infrastructură, în studii. Au avut grijă de viitorul lor acum 20 de ani”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.