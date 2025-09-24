Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv

FC Argeș are un start excelent în Superligă după ce a obținut promovarea. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a analizat situația echipei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și a afirmat că își dorește ca președintele Dani Coman și antrenorul Bogdan Andone să continue la echipă pentru cel puțin trei ani.

Primarul Piteștiului este susținător al lui Arsenal

Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a dezvăluit că este un fan al lui Arsenal, iar dorința edilului este ca proiectul de la FC Argeș să fie asemănător celui de la echipa favorită. „Eu sunt fan Arsenal, de mult timp. Am fiica aici în Londra de 13 ani și m-am lipit de echipa asta. (n.r. o echipă frumoasă, păcat că sunteți cam ‘loseri’ așa, nu câștigați nimic niciodată) Suntem foarte buni până cu câteva etape înainte de final, iar apoi, într-adevăr… Acolo a fost Arsene Wenger, iar Arteta, chiar dacă suntem ‘loseri’ în fiecare an, el rămâne. E o strategie corectă la Arsenal.

Încercăm să ieșim bine și cu FC Argeș și cu Arsenal. (n.r. dacă tot țineți cu Arsenal, n-ați încercat niciodată o colaborare?) Fiind atât de fericiți după meciul cu Universitatea, astăzi (n.r. duminică) la sfârșit, cu Dani Coman, am fi stat de vorbă cu Arteta”, a declarat acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Edilul a vorbit apoi despre „ofertele” făcute de Horia Ivanovici și pentru jucătorii lui FC Argeș. „Am văzut că puneți ceva bani pe Caio, nea Mitică pe Mario Tudose, încercăm să-i dăm aici”, a declarat Cristian Gentea. „Eu am zis că dau un milion, înainte să-l vadă Gigi Becali. Chiar aveți jucători foarte interesanți. Bettaieb e un jucător care eu nu înțeleg cum de nu joacă la echipe precum Dinamo sau FCSB. Întotdeauna mi-a plăcut”, a fost răspunsul lui Horia Ivanovici.

Atacă FC Argeș calificarea în play-off?

După , FC Argeș a urcat pe locul 4 în Superligă. Întrebat dacă echipa are forța necesară pentru a se califica în play-off, fază în care a mai evoluat în sezonul 2021-2022, Cristian Gentea a oferit un răspuns diplomat. „O luăm încet, e devreme, locurile 3-4-5 sunt intermediare.

Jocul mă încântă. Dani Coman și Bogdan Andone sunt foarte serioși. Am văzut momente în care i-au taxat pe jucători la antrenamente, când nu păreau cu mintea la ce li se explica acolo. Toată lumea este foarte implicată și asta mă bucură, jocul. Nu știu dacă arătăm ca o echipă de play-off, dar arătăm bine”, a declarat edilul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Filosofia lui Arsenal, inspirație pentru FC Argeș

Cristian Gentea a afirmat că ia drept exemplu situația lui Mikel Arteta de la Arsenal, unde tehnicianul beneficiază în continuare de încredere, deși echipa nu a cucerit un trofeu major sub comanda sa. Primarul Piteștiului a dezvăluit că își dorește ca Dani Coman și Bogdan Andone să continue la echipă timp de cel puțin trei ani.

„Sută la sută. Eu fac eforturi supraomenești cu finanțarea. Din păcate, doar Primăria Pitești și câțiva sponsori susțin echipa, ceea ce nu îmi convine deloc. Eu mă ocup de partea asta, Dani Coman are mână liberă, l-a ales pe Bogdan Andone, a făcut foarte bine. (n.r. îi vedeți pe cei doi la echipă pe un mandat de trei ani, gen Arsenal?) Sigur, chiar mai lung”, a transmis acesta.

