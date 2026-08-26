Strategie de neînțeles la Rapid. Toate culisele transferului surprinzător al ganezului Ebenezer Annan

ADVERTISEMENT

de ani (abia împliniți, pe 21 august), pe care Rapid îl împrumută de la Saint Etienne cu opțiune de cumpărare. Conform Transfermarkt, valoarea sa de piață la zi este de 1,8 milioane euro. Istoric, valoarea sa maximă a fost de 2,5 milioane euro. Adică o valoare egală cu cea actuală a lui Andrei Borza, fotbalistul pe care vine să îl înlocuiască.

Ebenezer Annan, înlocuitorul lui Borza la Rapid, a bifat trei cluburi într-o vară

Primul său club de seniori a fost Novi Pazar (prima liga a Serbiei), club care, după ce l-a împrumutat un sezon de la Bologna, l-a achiziționat definitiv pentru 350.000 de euro. Tranzacția e una cel puțin surprinzătoare, pentru că Novi Pazar îl vinde la Steaua Roșie… a doua zi după ce îl cumpără.

ADVERTISEMENT

De fapt, încă din iarna acelui sezon (în care a fost împrumutat la Novi Pazar), Annan a atras atenția celor de la Steaua Roșie. Belgrădenii nu l-au putut cumpăra direct de la Bologna, pentru că Novi Pazar avea opțiune de cumpărare în vară pentru 350.000 de euro. Steaua Roșie se înțelege însă cu Novi Pazar, care activează în vară clauza de cumpărare, doar pentru a-l da mai departe la Belgrad cu 550.000 de euro. Steaua Roșie îi oferă un contract pe 3+1 ani și… îl împrumută imediat la OFK Belgrad.

Așadar, în decurs de câteva zile, în vara lui 2024, Annan a trecut de la Bologna la Novi Pazar, de la Novi Pazar la Steaua Roșie și de la Steaua Roșie la OFK Belgrad. Ebenezer are evoluții apreciate la OFK, determinându-i pe cei de la Steaua Roșie să pună capăt împrumutului. Astfel, băiatul nostru joacă a doua parte a sezonului la Steaua Roșie, cu care câștigă titlul (16 meciuri, 1 gol, 3 pase de gol).

ADVERTISEMENT

Experiența neplăcută în Ligue 2 pentru Ebenezer Annan

Vara îi aduce un nou transfer. Evoluțiile de la Steaua Roșie îl trimit în Ligue 2, la Saint Etienne, care plătește 2 milioane euro pentru serviciile sale. Ca o paranteză, , dacă tot am început cu această comparație. În Franța e titular de drept până în decembrie, când o entorsă suferită în meciul cu Dunkerque îl scoate din echipă. După ce se reface, pierde echipa (mai are doar 4 apariții episodice până la finalul sezonului regulat). În total, în Ligue 2 Annan bifează 18 apariții, cu o pasă de gol.

ADVERTISEMENT

O altă poveste interesantă cu Annan. După accidentare, și-a pierdut locul în echipă pentru că antrenorul a convertit o extremă (Ben Old) în fundaș stânga, iar experimentul a avut succes. În vara aceasta, Saint Etienne schimbă antrenorul, dar Annan rămâne indezirabil și i se caută echipă.

ADVERTISEMENT

Pur fotbalistic, Annan este un jucător care în 2 ani a avut o evoluție meteorică: Novi Pazar – Steaua Roșie – Saint Etienne – Rapid. Este evident că are calitate (transferurile la Steaua Roșie și Saint Etienne confirmă asta), dar nu a reușit să mențină nivelul. Pare că lucrurile s-au întâmplat prea repede pentru el. Și astfel, Giulestiul pare un restart de carieră.

Financiar, dacă Rapid a plătit 800.000 pentru un Borza de 17 ani și a încasat 2,2 milioane pe un Borza de 20 de ani, ar avea puțin sens economic să achite mai mult de jumătate de milion în vara viitoare, pe un Annan de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

Strategia de Under la Rapid

Dincolo de detaliile tehnice, financiare și de carieră, Annan aduce cu sine câteva întrebări legate de strategia de lot a Rapidului pentru sezonul curent. pentru a-și asigura serviciile lui Sălceanu. Ex-ploieșteanul era considerat nu doar o dublură pentru Borza, ci și o soluție pentru postul de fundaș stânga după o eventuală plecare a lui Andrei. Eveniment care s-a și petrecut în această vară. Mai mult decât atât, Sălceanu are și statut de Under în acest sezon. Tot în această vară, Rapid l-a împrumutat de la Genoa pe Latif. Tot fundaș stânga. Astăzi, Rapid are în lot 3 fundași stânga, aparent toți cu o valoare peste media postului în campionatul intern.

Underul titular la Rapid este, fără discuție, Vulturar. Care a primit între timp la rândul sau o dublură pe post – Doumbia. Desigur, cei doi pot juca și împreună, într-un sistem cu doi mijlocași centrali. În cazul unei nedorite absențe a lui Vulturar, prima opțiune de Under este Sălceanu. Și asta pentru că Omar El Sawy sau Rareș Pop ar scoate din primul „11” niște nume cu aderență mare la tricoul de titular – Petrila, Dobre, Moruțan. Iar Pancu nu pare un fan al utilizării Under-ului în poartă. Și ceva îmi spune că nici Aioani nu este unul.

Latif, victima strategiei de neînțeles de la Rapid

Așadar este greu de crezut că Sălceanu va fi împrumutat (ne-am crea singuri o problemă cu care sigur ne vom întâlni în maratonul numit campionat). Cum nici Latif nu poate fi pus pe avion înapoi spre Genoa, pare că tânărul Ouedraogo ar avea mai multe șanse să prindă minute în serie A, la Genoa, decât la Rapid în SuperLiga. Pentru că Pancu a dat semne clare că îl așteaptă cu încredere pe Annan, iar pe Sălceanu îl apară condiția de under și suma de transfer. Iar când la Ploiești, în derby-ul cu Petrolul, ar fi fost loc de Latif, am preferat să ne acoperim cu Onea. Deci…care e logica venirii lui Latif la Rapid?