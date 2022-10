Străzile murdare din Paris l-au revoltat pe un român: ”Dați mii de euro să veniți să vedeți ghetouri și șobolani”

În filmarea în care critică mizeria din Paris, șoferul român a subliniat că nu înțelege de ce conaționalii sunt atât de atrași de capitala Franței. Din punctul său de vedere, mizeria de pe străzile Parisului reprezintă un motiv suficient pentru ca turiștii români să evite acest oraș.

Un român nemulțumit de Paris

Astfel, românul care a înregistrat aproape 130.000 de vizionări cu filmulețul despre mizeria din Paris recomandă conaționalilor.

Șoferul consideră că românii au multe și nu are sens să cheltuie sume considerabile pentru a vedea capitala Franței.

”Toți ăștia care spuneți că este Parisul frumos, ia vedeți, e frumos aici? E frumos Parisul? Voi ăștia care vă duceți să vedeți mormanul ăla de fiare (n.r. – Turnul Eiffel). Dați mii de euro să vedeți un morman de fiare.

Ia uitați, mizerie și gherete peste tot. Mizerie peste tot! În România nu v-ați duce să vedeți și voi un Maramureș, să vedeți o Bucovină, să vedeți… Veniți să vedeți ghetouri și șobolani”, a transmis șoferul român în timp ce filma o zonă din Paris.

Străzile Parisului au mai șocat un conațional

Printre comentariile lăsate în urma acestei filmări se numără unele care susțin criticile șoferului român. De asemenea, au fost și comentarii în care acesta a fost sfătuit că nu este cazul să fie atât de dur când vorbește despre Paris.

”Am lucrat pe o navă de croaziera pe râul Sena. (…) Nici în România nu am văzut ce am văzut pe străzile Parisului”, a scris unul dintre internauții de pe TikTok.

În alt comentariu se arată că, în comparație cu generațiile din trecut, care se comportau frumos când călătoareau în afara țării, românii din prezent nu știu decât să critice.

În același context, un alt comentator a scris că România este cea mai frumoasă țară, dar nu este apreciată suficient de locuitorii ei, care preferă să meargă în alte țări.