FCU Craiova 1948 a obținut a doua victorie consecutivă din SuperLiga și s-a apropiat de locurile de play-off. După ce s-a distrat cu Farul în runda precedentă, oltenii conduși de tandemul Drăgan – Vasilică . Totuși, staff-ul are nevoie de un antrenor cu licență Pro.

Strigăt al lui Florin Drăgan după Dinamo – FCU Craiova 0-1: „Avem nevoie de antrenor cu licență Pro”

FCU Craiova 1948 a urcat pe locul 7 în clasament, cu 12 puncte după 9 partide. Florin Drăgan, antrenorul interimar al clubului din Bănie, a venit la flash-interviu după victoria cu Dinamo și a dezvăluit .

ADVERTISEMENT

„Nu știu de ce este acest haos, cu siguranță va veni cineva săptămâna viitoare. Avem nevoie de un antrenor care să aibă o licență Pro. Eu am un an de când sunt la Craiova, muncim și s-a apelat la noi când a fost nevoie pentru că suntem angajații clubului.

Este calitatea lui, nu avem ce să facem. Până la urmă, oricât i-am antrena și oricât de organizați am fi tot depindem de calitatea jucătorului”, a declarat Florin Drăgan.

ADVERTISEMENT

FCU Craiova și-a reglat problemele din defensivă: „Stăm mai bine pe teren”

Defensiva lui FCU Craiova a arătat extrem de rău în startul sezonului. Oltenii au primit 4 goluri de la Petrolul Ploiești și U Cluj, dar și 5 goluri de la Rapid. Oltenii au reușit să se impună în ultimele două etape fără să primească gol, iar Florin Drăgan a explicat ce face diferit la ședințele de pregătire.

„A fost un meci dificil, știam că jucăm împotriva unei echipe puternice, cu un antrenor extraordinar. Pasează, ies foarte bine din zona 1, știam că trebuie să suferim, să ne retragem deliberat și să încercăm să-i prindem pe contraatac.

ADVERTISEMENT

Lucrăm în fiecare zi la antrenament, acum ușor-ușor începem să fim mai pragmatici, stăm mai bine pe teren, închidem mai bine culoarele de pasă. Am schimbat lucrurile, ne apărăm în zonă mixtă și e mai bine de la meci la meci”, a mai spus Florin Drăgan.

Aurelian Chițu, reacție victorioasă după meciul cu Dinamo: „Am suferit”

Aurelian Chițu a fost titular în partida cu Dinamo de la București. Atacantul cerut la echipa națională a fost înlocuit în minutul 90+7 cu Vladislav Blănuță. Chițu a vorbit atât despre succesul împotriva „câinilor”, cât și despre neconvocarea la echipa națională.

”Am câștigat cele trei puncte, după un joc nu tocmai bun. Am suferit. Important e că am reușit să câștigăm. Era important să luăm cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

Nu-mi aduc aminte un meci în care am alergat atât de mult. Tot noi am fost mai periculoși în rândul ocaziilor. Suntem pe un drum bun, nu trebuie să credem că suntem foarte buni. Vine meciul cu Oțelul. Treaba noastră este să jucăm fotbal.

Nu știu ce să zic (n.r despre echipa națională). Nu am fost acolo, vom vedea. Nu vreau să vorbesc. A spus că oricine își dorește să fie acolo”, au fost cuvintele lui Aurelian Chițu.

Eșecul cu Rapid, momentul cheie pentru FCU Craiova: „Suntem mai echilibrați”

FCU Craiova a pierdut spectaculos cu Rapid, scor 3-5 în etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Tânărul portar Răzvan Popa este convins că acela a fost momentul care i-a readus cu picioarele pe pământ pe olteni.

„Singura ocazie pe care am avut-o a fost fructificată. Mă bucur, mă simt bine, fac tot posibilul să îmi ajut echipa, am intrat pe făgașul normal.

Eu zic că suntem mai echilibrați, știm să gestionăm momentele cheie, am avut o paradă bună la o minge destul de grea, eu zic că și acolo s-a schimbat jocul. Eu zic că daca nu era bară puteam salva mingea, dar nu am văzut încă faza.

Am început mai rău acest sezon, meciul cu Rapid a fost o schimbare de mentalitate, ne-a fost ultimul duș rece, sperăm să fie ultimul, de acolo totul a venit de la sine”, a spus Răzvan Popa.