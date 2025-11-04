Sport

Strigăt de ajutor! Un fost jucător al Stelei s-a izolat complet și e foarte bolnav. Exclusiv

Momente complicate pentru un fost mare fotbalist român. A jucat ani buni la Steaua și a fost titular la națională, dar acum s-a izolat complet. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
04.11.2025 | 07:00
Strigat de ajutor Un fost jucator al Stelei sa izolat complet si e foarte bolnav Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Un fost mare fundaș de la Steaua trece prin momente delicate. Are mare probleme de sănătate
ADVERTISEMENT

O nouă veste tristă le dă fiori fanilor Stelei. Gheorghe Cristache, fostul mare fotbalist al echipei din Ghencea, trece prin momente cumplite. FANATIK a aflat că starea acestuia este una extrem de gravă și că s-a izolat total de apropiați.

Gheorghe Cristache, fostul mare fundaș al Stelei, are mari probleme de sănătate

Gheorghe Cristache s-a născut în anul 1951 și a jucat ani buni ca fundaș la Steaua București, mai precis între 1968 și 1974. Ajuns acum la vârsta de 74 de ani, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Nu le mai răspunde la telefon nici măcar apropiaților, pentru a nu-i întrista. Este o altă veste tristă, după decesul fostului mare fotbalist al roș-albaștrilor, Costică Zamfir.

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș central a adunat și 3 meciuri la naționala de seniori a României. A debutat pentru tricolori într-un amical cu Franța, în anul 1973, și a mai fost titular în partidele cu Brazilia și Argentina din același an. Toate cele trei meciuri s-au încheiat însă cu înfrângeri pentru selecționata țării noastre.

Gheorghe Cristache a fost titular în echipa României la Sao Paulo. Duel cu Brazilia lui Jairzinho

Meciul cu Brazilia din 1974 a fost unul de referință pentru fotbalul românesc. Partida s-a jucat la São Paulo, pe stadionul „Morumbi”. Nu mai puțin de 70.000 de spectatori au fost prezenți la meci. Sud-americanii s-au impus cu 2-0.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

Gheorghe Cristache a fost titular în acel meci alături de alte nume legendare ale fotbalului românesc, precum Dudu Georgescu, Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu sau Cornel Dinu. În echipa de start a Braziliei s-au regăsit fotbaliști istorici: Roberto Rivellino, Jairzinho, Leivinha sau Edu.

ADVERTISEMENT
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea...
Digisport.ro
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Cristi Balaj a caracterizat în două cuvinte arbitrajul lui Marcel Bîrsan la Craiova...
Fanatik
Cristi Balaj a caracterizat în două cuvinte arbitrajul lui Marcel Bîrsan la Craiova – Rapid 2-2. Ce notă i-ar fi dat. Exclusiv
„O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban a făcut anunțul despre Ladislau Boloni...
Fanatik
„O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban a făcut anunțul despre Ladislau Boloni într-o zi de maximă importanță pentru fostul internațional român
Discuție tare în direct Sorin Cârțu – Robert Niță după Craiova – Rapid...
Fanatik
Discuție tare în direct Sorin Cârțu – Robert Niță după Craiova – Rapid 2-2. „Ce faceți, dormiți doi în pat?” / „Vi s-a ofilit prazul?”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent...
iamsport.ro
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent de FCSB! Ce alt fotbalist va pleca din Bănie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!