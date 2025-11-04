Strigăt de ajutor! Un fost jucător al Stelei s-a izolat complet și e foarte bolnav. Exclusiv

ADVERTISEMENT

O nouă veste tristă le dă fiori fanilor Stelei. Gheorghe Cristache, fostul mare fotbalist al echipei din Ghencea, trece prin momente cumplite. FANATIK a aflat că starea acestuia este una extrem de gravă și că s-a izolat total de apropiați.

Gheorghe Cristache, fostul mare fundaș al Stelei, are mari probleme de sănătate

Gheorghe Cristache s-a născut în anul 1951 și a jucat ani buni ca fundaș la Steaua București, mai precis între 1968 și 1974. Ajuns acum la vârsta de 74 de ani, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Nu le mai răspunde la telefon nici măcar apropiaților, pentru a nu-i întrista. Este o altă veste tristă, după .

a adunat și 3 meciuri la naționala de seniori a României. A debutat pentru tricolori într-un amical cu Franța, în anul 1973, și a mai fost titular în partidele cu Brazilia și Argentina din același an. Toate cele trei meciuri s-au încheiat însă cu înfrângeri pentru selecționata țării noastre.

Gheorghe Cristache a fost titular în echipa României la Sao Paulo. Duel cu Brazilia lui Jairzinho

a fost unul de referință pentru fotbalul românesc. Partida s-a jucat la São Paulo, pe stadionul „Morumbi”. Nu mai puțin de 70.000 de spectatori au fost prezenți la meci. Sud-americanii s-au impus cu 2-0.

Gheorghe Cristache a fost titular în acel meci alături de alte nume legendare ale fotbalului românesc, precum Dudu Georgescu, Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu sau Cornel Dinu. În echipa de start a Braziliei s-au regăsit fotbaliști istorici: Roberto Rivellino, Jairzinho, Leivinha sau Edu.